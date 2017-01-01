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لهذا السبب قرر ''تويتر'' حذف حساب الرئبس الأمريكي ترامب

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 00:06 لهذا السبب قرر تويتر حذف حساب الرئبس الأمريكي ترامب | دولي
لهذا السبب قرر ''تويتر'' حذف حساب الرئبس الأمريكي ترامب
من المرتقب أن يقوم موقع التواصل الإجتماعي ''تويتر'' حذف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد ترامب'' خلال 48 ساعة المقبلة بسبب ما وصفته ادارة الموقع ''عنصريته و

شوف تيفي:

من المرتقب أن يقوم موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حذف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" خلال 48 ساعة المقبلة بسبب ما وصفته ادارة الموقع "عنصريته و خطاباته الانقسامية".

و أكد المتحدث باسم شركة "تويتر" بول هورنر أن شركته ستكون حاسمة مع أي مستخدم يحاول زرع بذور الكراهية و العنصرية و التعصب , و أضاف أن ما يفعله "دونالد ترامب" سيعيد أمريكا للوراء بعد تعيينه للعنصري "ستيف بانون " و كذا دعمه للمنظمات السلطوية لذوي البشرة البيضاء و كذلك تعيينه لمجلس وزراء مشكل في مجمله من المليونيرات و المليارديرات.

و أكد مصدر من ترامب أن الأخير سيشرع في استخدام حساب جديد مباشرة بعد اغلاق تويتر لحسابه القديم .

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