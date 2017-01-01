لهذا السبب قرر ''تويتر'' حذف حساب الرئبس الأمريكي ترامب ﻿

من المرتقب أن يقوم موقع التواصل الإجتماعي ''تويتر'' حذف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد ترامب'' خلال 48 ساعة المقبلة بسبب ما وصفته ادارة الموقع ''عنصريته و

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من المرتقب أن يقوم موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حذف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" خلال 48 ساعة المقبلة بسبب ما وصفته ادارة الموقع "عنصريته و خطاباته الانقسامية".



و أكد المتحدث باسم شركة "تويتر" بول هورنر أن شركته ستكون حاسمة مع أي مستخدم يحاول زرع بذور الكراهية و العنصرية و التعصب , و أضاف أن ما يفعله "دونالد ترامب" سيعيد أمريكا للوراء بعد تعيينه للعنصري "ستيف بانون " و كذا دعمه للمنظمات السلطوية لذوي البشرة البيضاء و كذلك تعيينه لمجلس وزراء مشكل في مجمله من المليونيرات و المليارديرات.



و أكد مصدر من ترامب أن الأخير سيشرع في استخدام حساب جديد مباشرة بعد اغلاق تويتر لحسابه القديم .