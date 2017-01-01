مثير .. ارتفاع مهم في استهلاك المغاربة للخمور و السجائر في عهد بنكيران ﻿

عرف استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية سنة 2016 ارتفاعا مهما , حيث شهد ارتفاع الجعة زيادة ب 4 في المئة مقارنة مع سنة 2015, فيما شهد النبيذ بدوره زيادة في نسب الاستهلاك بـ 9.7 بالمئة مقارنة مع السنة ما قبل

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عرف استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية سنة 2016 ارتفاعا مهما , حيث شهد ارتفاع الجعة زيادة ب 4 في المئة مقارنة مع سنة 2015, فيما شهد النبيذ بدوره زيادة في نسب الاستهلاك بـ 9.7 بالمئة مقارنة مع السنة ما قبل المنصرمة , على غرار باقي الأنواع الأخرى من الخمور و التي سجلت مختلف أنواعها ارتفاعا في الاستهلاك بـ14 بالمئة و ذلك استنادا لإحصائيات المديرية العامة للضرائب .



و حسب يومية اخبار اليوم التي أوردت الخبر فإن ارقام الاستهلاك المشار اليها تعد نسبية لأن الخمور الغير المرخص لها و التي تباع بالسوق السوداء لا تخضع للضريبة و تستهلك خارج رقابة الدولة .



و كانت نسب استهلاك المغاربة للسجائر في عهد بن كيران قد حققت ارتفاعا مهما على غرار الخمور حيث دخن المغاربة 1.2 مليار سجارة زائدة عن سنة 2015.