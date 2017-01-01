 مثير .. ارتفاع مهم في استهلاك المغاربة للخمور و السجائر في عهد بنكيران ﻿
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مثير .. ارتفاع مهم في استهلاك المغاربة للخمور و السجائر في عهد بنكيران

بتاريــخ : 16 يناير 2017 / 00:04 مثير .. ارتفاع مهم في استهلاك المغاربة للخمور و السجائر في عهد بنكيران | مجتمع
مثير .. ارتفاع مهم في استهلاك المغاربة للخمور و السجائر في عهد بنكيران
عرف استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية سنة 2016 ارتفاعا مهما , حيث شهد ارتفاع الجعة زيادة ب 4 في المئة مقارنة مع سنة 2015, فيما شهد النبيذ بدوره زيادة في نسب الاستهلاك بـ 9.7 بالمئة مقارنة مع السنة ما قبل

شوف تيفي

عرف استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية سنة 2016 ارتفاعا مهما , حيث شهد ارتفاع الجعة زيادة ب 4 في المئة مقارنة مع سنة 2015, فيما شهد النبيذ بدوره زيادة في نسب الاستهلاك بـ 9.7 بالمئة مقارنة مع السنة ما قبل المنصرمة , على غرار باقي الأنواع الأخرى من الخمور و التي سجلت مختلف أنواعها ارتفاعا في الاستهلاك بـ14 بالمئة و ذلك استنادا لإحصائيات المديرية العامة للضرائب .

و حسب يومية اخبار اليوم التي أوردت الخبر فإن ارقام الاستهلاك المشار اليها تعد نسبية لأن الخمور الغير المرخص لها و التي تباع بالسوق السوداء لا تخضع للضريبة و تستهلك خارج رقابة الدولة .

و كانت نسب استهلاك المغاربة للسجائر في عهد بن كيران قد حققت ارتفاعا مهما على غرار الخمور حيث دخن المغاربة 1.2 مليار سجارة زائدة عن سنة 2015.

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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الخمور للمشروبات الكحولية السوق السوداء الغير المرخص

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