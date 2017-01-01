صادم..بعد الرضيعة المخطوفة: ضبط سيدة تبيع رضيعها في مستشفى عمومي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مستشفى المنصور بحي البرنوصي بالبيضاء، شهدت فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها سيدة، تم ضبطها متلبسة ببيع رضيعها بعد 24 ساعة من وضعه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مستشفى المنصور بحي البرنوصي بالبيضاء، شهدت فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها سيدة، تم ضبطها متلبسة ببيع رضيعها بعد 24 ساعة من وضعه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن سيدة مجهولة الأبوين تبلغ من العمر 34 سنة، دخلت إلى المستشفى المذكور، أول أمس الجمعة، ووضعت رضيعها الناتج عن علاقة غير شرعية، وذلك من أجل بيعه لإحدى السيدات.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعنية بالأمر وباتفاق مع عاملة للنظافة وممرضة، كن في طريقهن لبيع الرضيع، إلا أن مجموعة من المواطنين، تمكنوا من فضح هذه العملية قبل إبلاغ المصالح الأمنية.

وأوضح ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا مع المعنية بالأمر والتي اعترفت بأنها أنجبت في وقت سابق ثلاثة أطفال وقامت ببيعهم.

وأكد مصدر "شوف تيفي" بأن الأبحاث ما تزال جارية للتعرف على هوية الممرضة وعاملة النظافة والسيدة التي كانت تنوي شراء الرضيع.