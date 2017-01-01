 الحموشي يلحق مسؤول أمني كبير ملقب ''بميسي'' ''بكراج'' ولاية أمن أكادير ﻿
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الحموشي يلحق مسؤول أمني كبير ملقب ''بميسي'' ''بكراج'' ولاية أمن أكادير

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 22:54 الحموشي يلحق مسؤول أمني كبير ملقب بميسي بكراج ولاية أمن أكادير | بوليتيك
الحموشي يلحق مسؤول أمني كبير ملقب ''بميسي'' ''بكراج'' ولاية أمن أكادير
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس المنطقة الأمنية بإنزكان الملقب محليا ''بميسي'' بولاية أمن أكادير قد تم إلحاقه '' بكراج'' ولاية أمن أكادير بدون مهمة، وتكليف عميد مركزي بتسيير المنطقة الأمنية إلى حين تعيين مسؤول

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن رئيس المنطقة الأمنية بإنزكان الملقب محليا "بميسي" بولاية أمن أكادير قد تم إلحاقه " بكراج" ولاية أمن أكادير بدون مهمة، وتكليف عميد مركزي بتسيير المنطقة الأمنية إلى حين تعيين مسؤول جديد.

وكشفت مصادر مطلعة، أن تنقيل رئيس المنطقة الأمنية جاء في إطار حركة التنقيلات التي تجريها الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث تشهد عدة مناطق أمنية، إعادة إنتشار لمسؤوليها الأمنيين.

من جهة أخرى قالت ذات المصادر، أن التنقيل جاء بعد حلول لجنة تفتيش مركزية في وقت سابق، بالمنطقة الأمنية بإنزكان بسبب "إختلالات" وقصور لعمل مصلحة شرطة المرور، وشكاوي لبعض العناصر الأمنية بإنزكان، توصلت بها الإدارة المركزية.

وكان رئيس المنطقة الأمنية المعروف في منطقة سوس بلقب "ميسي"، قد حل بمنطقة إنزكان قادما من مفوضية الشرطة بمدينة أولاد تايمة، ومن المفارقات مازالت بعض الجمعيات المدينة هناك تطالب بعودته، حيث منذ مغادرته المدينة إرتفعت نسبة الجريمة بشكل ملحوظ.

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