هاذ شي ولا كيخلع: فيديو مروع يهز الفايسبوك: ثلاثة أشخاص ربطوا شاب في عمود كهربائي ورجعوه كلو دمايات في أيت ملول.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يهز النفوس ويدمي القلوب، ظهر خلاله شخص وهو غارق في بحر من الدماء عقب تعرضه للاعتداء والتعنيف على يد ثلاثة أشخاص.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يهز النفوس ويدمي القلوب، ظهر خلاله شخص وهو غارق في بحر من الدماء عقب تعرضه للاعتداء والتعنيف على يد ثلاثة أشخاص.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بمدينة أيت ملول، والذي ظهر به الضحية وهو يتحدث بصعوبة، كاشفا عن اسمه "محمد" والمدينة التي ينحدر منها "أكادير"، وعن هوية ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء عليه.

وأوضح ناشرو الفيديو على الفايسبوك بأن المتورطين الثلاثة، قاموا بربط الضحية بعمود كهربائي وتنابوا على تعنيفه بطريقة جد بشعة، دون ذكر الأسباب أو مصير الضحية.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة نظرا لخطورته ومشاهده الصادمة.