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فيديو جد صادم..شوفو كيفاش شدو شفار في كازا ..وها شحال ديال التليفونات لقاو عندو

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 22:37 فيديو جد صادم..شوفو كيفاش شدو شفار في كازا ..وها شحال ديال التليفونات لقاو عندو | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم..شوفو كيفاش شدو شفار في كازا ..وها شحال ديال التليفونات لقاو عندو
تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص متلبس بسرقة مجموعة من الهواتف النقالة بمنطقة سيدي معروف بالبيضاء، وبالتحديد بحي النسيم بالقرب من مسجد الكرعاني.

"شوف تيفي"

تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لص متلبس بسرقة مجموعة من الهواتف النقالة بمنطقة سيدي معروف بالبيضاء، وبالتحديد بحي النسيم بالقرب من مسجد الكرعاني.

وظهر اللص في مقطع فيديو وهو يحاول تجنب عدسة الهاتف النقال لأحد المواطنين، الذي صمم على فضحه ونشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون عبرة لأي شخص يفكر في سرقة المواطنين.

وإلى جانب فضح اللص وتصويره، فقد أظهر الفيديو، المسروقات التي تم العثور عليها لدى الموقوف، وهي عبارة عن 4 تليفونات .

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السرقة مواقع التواصل مسجد الكرعاني

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