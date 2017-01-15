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عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 22:22 عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور
اندلع قبل قليل،حريق مهول بمحل تجاري، تابع لشركة الاتصالات إينوي، يوجد بمنطقة بلفيدير بالبيضاء، وبالتحديد بساحة آل ياسر.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل،حريق مهول بمحل تجاري، تابع لشركة الاتصالات إينوي، يوجد بمنطقة بلفيدير بالبيضاء، وبالتحديد بساحة آل ياسر.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب اندلاع الحريق في هذا المحل التجاري التابع للشركة المذكورة والمغلق منذ مدة، تبقى مجهولة، موضحا في الوقت ذاته بأن الشكوك تحوم حول تورط بعض المتشردين في حدوث الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشرطة العلمية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما قامت شاحنة تابعة للوقاية المدينة بإخماد النيران المشتعلة.

حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل

حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل

حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل

حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل

حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل

 

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المغرب شوف تيفي الحريق إينوي بلفدير البيضاء

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