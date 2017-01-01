 أخنوش ...كلمة إنتهى ''الكلام'' قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا ﻿
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أخنوش ...كلمة إنتهى ''الكلام'' قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 22:21 أخنوش ...كلمة إنتهى الكلام قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا | بوليتيك
أخنوش ...كلمة إنتهى ''الكلام'' قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا
قال عزيز أخنوش أن كلمة ''إنتهى الكلام'' التي إختتم بها رئيس الحكومة المعين بن كيران بلاغه الأخير بعد فشله في تشكيل أغلبية حكومية، إستعملت عدة مرات في مجالس الحكومة.

شوف تيفي

قال عزيز أخنوش أن كلمة "إنتهى الكلام" التي إختتم بها رئيس الحكومة المعين بن كيران بلاغه الأخير بعد فشله في تشكيل أغلبية حكومية، إستعملت عدة مرات في مجالس الحكومة.

وأضاف عزيز أخنوش في تصريح عقب إنتهاء المهرجان الخطابي للجولة الختامية عشية اليوم الأحد بأكادير، بعد زيارته لجميع الهياكل التنظيمية الجهوية والمحلية، أن الكلام لم ينته بعد حول تشكيل الحكومة، حيث أن حزبه ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران يتبادلون الكلام لإيجاد حلول في الموضوع.

وأفاد أخنوش أن حزبه لم يحسم بعد في الشخصية التي سيصوت عليها برلمانيو الحزب لمنصب رئيس مجلس النواب التي ستجري عشية يوم غد الإثنين.

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