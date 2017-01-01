"منيب"..مدير المدرسة الوطنية للبيطرة رفض حضوري حفاظا على صداقته بالداودي، وكتائب بنكيران لا أخلاق لهم. ﻿

أكدت ''نبيلة منيب'' الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أن الندوة التي كان من المرتقب انعقادها بالمدرسة الوطنية للبيطرة قد تم إلغاؤها بسبب منع ''منيب'' من طرف مدير

شوف تيفي:



أكدت "نبيلة منيب" الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال هاتفي بقناة "شوف تيفي" أن الندوة التي كان من المرتقب انعقادها بالمدرسة الوطنية للبيطرة قد تم إلغاؤها بسبب منع "منيب" من طرف مدير المدرسة الذي تربطه صداقة قوية مع الداودي.



وأضافت منيب في ذات التصريح أن "رباعة بنكيران" -حسب تعبيرها-مارسوا العبث السياسي واليوم يمارسون العبث الأخلاقي من خلال الجيش الإلكتروني ل"البيجيدي" الذين لا هم لهم سوى التطاول، حيث قالت " كتائب البيجيدي يبدعون فقط في تجييش مواقعهم لمهاجمتي وسبي صباح مساء لدرجة الحضيض، ويستغلون الدين وهم عنه غافلون".



الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد ، انتقدت بشدة "عبد الإله بنكيران" ورفاقه، من خلال اتهامها إياه بتوزيع أعضاء حزبه على كل المعاهد والمؤسسات والمناصب، وتأسيس جيش إلكتروني بالأموال الطائلة التي أصبح يتوفر عليها حزبه ، وحثهم على سب وشتم الشرفاء، عوض استغلال الفرصة التي كانت سانحة امامه لخدمة الشعب خلال الخمس سنوات التي تقلد فيها رئاسة الحكومة.



و أضافت أن الجيش الإلكتروني لـ" البيجيدي" لا أخلاق لهم وهم بذلك يغطون عن فشل بنكيران في تدبير الفترة السابقة وعجزه عن إيجاد الحلول الحالية مؤكدة أن الرئيس المعين يبقى مبتدئا في السياسة.