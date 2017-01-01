 "منيب"..مدير المدرسة الوطنية للبيطرة رفض حضوري حفاظا على صداقته بالداودي، وكتائب بنكيران لا أخلاق لهم. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاذ شي ولا كيخلع: فيديو مروع يهز الفايسبوك: ثلاثة أشخاص ربطوا شاب في عمود كهربائي ورجعوه كلو دمايات في أيت ملول.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

هاذ شي ولا كيخلع: فيديو مروع يهز الفايسبوك: ثلاثة أشخاص ربطوا شاب في عمود كهربائي ورجعوه كلو دمايات

فيديو جد صادم..شوفو كيفاش شدو شفار في كازا ..وها شحال ديال التليفونات لقاو عندو | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..شوفو كيفاش شدو شفار في كازا ..وها شحال ديال التليفونات لقاو عندو

عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور

أخنوش ...كلمة إنتهى الكلام قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا | بوليتيك

أخنوش ...كلمة إنتهى ''الكلام'' قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال

منيب..مدير المدرسة الوطنية للبيطرة رفض حضوري حفاظا على صداقته بالداودي، وكتائب بنكيران لا أخلاق لهم. | بوليتيك

"منيب"..مدير المدرسة الوطنية للبيطرة رفض حضوري حفاظا على صداقته بالداودي، وكتائب بنكيران لا أخلاق

قانون التوظيف بـالكونطرا يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج | بوليتيك

قانون التوظيف بـ''الكونطرا'' يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج

مهرجان موازين سيعرف تغيرات جدرية وهذه هي تفاصيل | ثقافة و فنون

مهرجان موازين سيعرف تغيرات جدرية وهذه هي تفاصيل

مصورة الفيديو الجنسي القنبلة تسلم نفسها لمصالح الأمن | دولي

مصورة الفيديو الجنسي ''القنبلة'' تسلم نفسها لمصالح الأمن

توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي | دولي

توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

"منيب"..مدير المدرسة الوطنية للبيطرة رفض حضوري حفاظا على صداقته بالداودي، وكتائب بنكيران لا أخلاق لهم.

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 21:24 منيب..مدير المدرسة الوطنية للبيطرة رفض حضوري حفاظا على صداقته بالداودي، وكتائب بنكيران لا أخلاق لهم. | بوليتيك
"منيب"..مدير المدرسة الوطنية للبيطرة رفض حضوري حفاظا على صداقته بالداودي، وكتائب بنكيران لا أخلاق لهم.
أكدت ''نبيلة منيب'' الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أن الندوة التي كان من المرتقب انعقادها بالمدرسة الوطنية للبيطرة قد تم إلغاؤها بسبب منع ''منيب'' من طرف مدير

شوف تيفي:

أكدت "نبيلة منيب" الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال هاتفي بقناة "شوف تيفي" أن الندوة التي كان من المرتقب انعقادها بالمدرسة الوطنية للبيطرة قد تم إلغاؤها بسبب منع "منيب" من طرف مدير المدرسة الذي تربطه صداقة قوية مع الداودي.

وأضافت منيب في ذات التصريح أن "رباعة بنكيران" -حسب تعبيرها-مارسوا العبث السياسي واليوم يمارسون العبث الأخلاقي من خلال الجيش الإلكتروني ل"البيجيدي" الذين لا هم لهم سوى التطاول، حيث قالت " كتائب البيجيدي يبدعون فقط في تجييش مواقعهم لمهاجمتي وسبي صباح مساء لدرجة الحضيض، ويستغلون الدين وهم عنه غافلون".

الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد ، انتقدت بشدة "عبد الإله بنكيران" ورفاقه، من خلال اتهامها إياه بتوزيع أعضاء حزبه على كل المعاهد والمؤسسات والمناصب، وتأسيس جيش إلكتروني بالأموال الطائلة التي أصبح يتوفر عليها حزبه ، وحثهم على سب وشتم الشرفاء، عوض استغلال الفرصة التي كانت سانحة امامه لخدمة الشعب خلال الخمس سنوات التي تقلد فيها رئاسة الحكومة.

و أضافت أن الجيش الإلكتروني لـ" البيجيدي" لا أخلاق لهم وهم بذلك يغطون عن فشل بنكيران في تدبير الفترة السابقة وعجزه عن إيجاد الحلول الحالية مؤكدة أن الرئيس المعين يبقى مبتدئا في السياسة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المدرسة الوطنية للبيطرة بنكيران الحزب الاشتراكي الموحد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أخنوش ...كلمة إنتهى الكلام قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا | بوليتيك

أخنوش ...كلمة إنتهى ''الكلام'' قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا

قانون التوظيف بـالكونطرا يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج | بوليتيك

قانون التوظيف بـ''الكونطرا'' يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب

عزيز أخنوش...حزب الأحرار يتوفرعلى كفاءات قادرة على العطاء في المعارضة أو الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش...حزب الأحرار يتوفرعلى كفاءات قادرة على العطاء في المعارضة أو الحكومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بسبب الرياح القوية والتقلبات المناخية: ها شنو وقع في حديقة الألعاب سندباد | بــووز
منذ 59 دقيقة

بالفيديو..بسبب الرياح القوية والتقلبات المناخية: ها شنو وقع في حديقة الألعاب سندباد

بالفيديو.. أنفلوس: ما عندناش منتخب بحال 86 أو 2004 | بــووز

بالفيديو.. أنفلوس: ما عندناش منتخب بحال 86 أو 2004

خالد البيض: أنا متفائل أن المنتخب غادي يمشي بعيد في كأس افريقيا | بــووز

خالد البيض: أنا متفائل أن المنتخب غادي يمشي بعيد في كأس افريقيا

مصطفى قيدي: مايمكنش نحكمو اعلى المنتخب حتى يلعب الماتش الأول | بــووز

مصطفى قيدي: مايمكنش نحكمو اعلى المنتخب حتى يلعب الماتش الأول

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هاذ شي ولا كيخلع: فيديو مروع يهز الفايسبوك: ثلاثة أشخاص ربطوا شاب في عمود كهربائي ورجعوه كلو دمايات في أيت ملول.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

هاذ شي ولا كيخلع: فيديو مروع يهز الفايسبوك: ثلاثة أشخاص ربطوا شاب في عمود كهربائي ورجعوه كلو دمايات

فيديو جد صادم..شوفو كيفاش شدو شفار في كازا ..وها شحال ديال التليفونات لقاو عندو | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..شوفو كيفاش شدو شفار في كازا ..وها شحال ديال التليفونات لقاو عندو

عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور

أخنوش ...كلمة إنتهى الكلام قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال مستمرا | بوليتيك

أخنوش ...كلمة إنتهى ''الكلام'' قيلت عدة مرات في إجتماعات مجلس الحكومة والحوار مع بن كيران مازال

﻿ ﻿
اليوم 22:22 GMT

عاجل..حريق مهول بمحل تجاري ديال إينوي في كازا..وهذه هي التفاصيل+صور

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.