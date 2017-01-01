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قانون التوظيف بـ''الكونطرا'' يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 20:45 قانون التوظيف بـالكونطرا يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج | بوليتيك
قانون التوظيف بـ''الكونطرا'' يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج
من المرتقب أن يخوض أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب , حركات تصعيدية جديدة ضد جملة من القرارات الحكومية، و في طليعتها الإعفاء من الضرائب، ومراجعة قانون التوظيف بالتعاقد الذي أقرته وزارة

شوف تيفي :

من المرتقب أن يخوض أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب , حركات تصعيدية جديدة ضد جملة من القرارات الحكومية، و في طليعتها الإعفاء من الضرائب، ومراجعة قانون التوظيف بالتعاقد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية.

وأشار تقرير خلص إليه الجمع العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، والتي ينضوي تحت لوائها أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي في كافة المدن المغربية، أن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي سيخوضون إضراب وطني يوم الثلاثاء 14 فبراير المقبل، ردّا على المراجعات الضريبية، التي أجرتها مصالح وزارة المالية، والتي حسب تعبيرهم لا تراعي الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي، ما من شأنه القضاء على قطاع التعليم الخاص بالمغرب، بحيث وصلت قيمة الضرائب في حق بعض المؤسسات الخصوصية مليار سنتيم.

كما عبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن استنكارها الكبير للقانون 15/0001، الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، والذي يقضي بتوظيف أساتذة بالتعاقد، هذا القانون الذي تم بموجبه توظيف 11 ألف أستاذ بالتعاقد هذه السنة مما خلق خصاص كبير في الموارد البشرية بمؤسسات التعليم الخاص، حيث غادر أزيد من 2000 أستاذ وإطار إداري مؤسسات خصوصية للاشتغال بالتعاقد مع الوزارة مما وضع هذا القطاع في ورطة كبيرة يضيف بلاغ الرابطة.

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التوظيف بالتعقد أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي رابطة التعليم الخاص

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