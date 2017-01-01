مهرجان موازين سيعرف تغيرات جدرية وهذه هي تفاصيل ﻿

أعلنت الجمعية المنظمة لمهرجان موازين إيقاعات العالم '' مغرب الثقافات '' أنه تم تحديد موعد الدورة السادسة عشرة وذلك في الفترة الممتدة ما بين 12 و20 ماي2017 بالعاصمة الرباط ويرجع تغيير الموعد خلال هذه

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري



أعلنت الجمعية المنظمة لمهرجان موازين إيقاعات العالم " مغرب الثقافات " أنه تم تحديد موعد الدورة السادسة عشرة وذلك في الفترة الممتدة ما بين 12 و20 ماي2017 بالعاصمة الرباط ويرجع تغيير الموعد خلال هذه السنة نظرا لحلول شهر رمضان نهاية شهر ماي المقبل.

تجدر الاشارة ان اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة العالمية ستحدث تغييرات على مستوى التنظيم حيت سيغيب رسميا، عزيز داكي، الناطق باسم المهرجان، ومدير البرمجة الفنية الدولية، عن فعاليات الدورة القادمة، وستحظى وكالة التواصل “بي إر ميديا”، مهمة الإشراف على التنسيق الإعلامي بعدما جددت معها إدارة المهرجان، التعاقد خلال هذه السنة.