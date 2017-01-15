مصورة الفيديو الجنسي ''القنبلة'' تسلم نفسها لمصالح الأمن ﻿

سلمت مصورة شريط الفيديو الخادش للحياء و الذي أظهر اعتداء شاب على فتاة وتجريدها من ملابسها بمنطقة ''التات'' بفرندة في ولاية تيارت الجزائرية , نفسها لمصالح الأمن بعد تكثيف التحريات بشأنها.

شوف تيفي:

سلمت مصورة شريط الفيديو الخادش للحياء و الذي أظهر اعتداء شاب على فتاة وتجريدها من ملابسها بمنطقة "التات" بفرندة في ولاية تيارت الجزائرية , نفسها لمصالح الأمن بعد تكثيف التحريات بشأنها.

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية التي أوردت الخبر أن الفتاة قدمت أمام النيابة العامة لمحكمة "فرندة" ووضعت رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بمؤسسة إعادة التربية.

وذكرت الصحيفة أن الشابة البالغة من العمر 19 سنة كانت في حالة فرار إثر تعرف مصالح الأمن على الشاب المعتدي والضحية، قبل أن تصل من خلال التحقيق إلى شابين آخرين كانا رفقته أثناء حادثة تصوير محاولة اغتصاب وتجريد فتاة من ثيابها.

هذا وجرى اعتقال الشاب المعتدي البالغ من العمر 26 سنة ورفيقيه في 16 دجنبر المنصرم، وتقديمهم أمام قاضي تحقيق محكمة فرندة الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وكان "الفيديو القنبلة" قد حقق ملايين المشاهدات فور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي والذي أعتقد في أول الأمر أنه صور في الشرق المغربي نظرا لتشابه اللهجات بين مدن الشرق المغربي و الغرب الجزائري.