 توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قانون التوظيف بـالكونطرا يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج | بوليتيك

قانون التوظيف بـ''الكونطرا'' يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج

مهرجان موازين سيعرف تغيرات جدرية وهذه هي تفاصيل | ثقافة و فنون

مهرجان موازين سيعرف تغيرات جدرية وهذه هي تفاصيل

مصورة الفيديو الجنسي القنبلة تسلم نفسها لمصالح الأمن | دولي

مصورة الفيديو الجنسي ''القنبلة'' تسلم نفسها لمصالح الأمن

توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي | دولي

توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي

صادم وبالصور..العثور على جثة مغربي توفي في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على جثة مغربي توفي في ظروف غامضة

شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا | حوادث و حقوق

شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا

عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار | ثقافة و فنون

عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب

خطير وبالفيديو.. سكان أحد الدواوير بالشاون حاولوا إعاقة تدخل الدرك الملكي لتوقيف مشتبه فيهم بالاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. سكان أحد الدواوير بالشاون حاولوا إعاقة تدخل الدرك الملكي لتوقيف مشتبه فيهم

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 20:26 توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي | دولي
توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي
كشفت وكالة فرانس بريس، أن مصادر أمنية مالية، أعلنت اليوم الأحد توقيف إرهابيين مفترضين في شمال مالي، كانوا يريدون مهاجمة قمة باماكو.

"شوف تيفي"

 كشفت وكالة فرانس بريس، أن مصادر أمنية مالية، أعلنت اليوم الأحد توقيف إرهابيين مفترضين في شمال مالي، كانوا يريدون مهاجمة قمة باماكو.

وأوضحت الوكالة بأن أحد هذه المصادر، كشفت أن القوات الخاصة الفرنسية أوقفت في شمال مالي قبيل القمة إرهابيين كانت لديهم خطط لهجوم في باماكو، بدون مزيد من التفاصيل عن عدد الموقوفين.

وأضافت الوكالة الفرنسية بأن هذه التوقيفات أتاحت اعتقالات أخرى لمشتبه بهم في باماكو، بالإضافة إلى اكتشاف وجود خطة هروب جهاديين مسجونين.

من جانبه قال مصدر أمني أجنبي لوكالة فرانس بريس "كان من الواضح قبل القمة بفترة أن الإرهابيين خططوا لأعمال تخريب وتم وضع كل الإمكانات لمنعهم من التنفيذ".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وكالة فرانس بريس خطة هروب القوات الخاصة التفاصيل باماكو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مصورة الفيديو الجنسي القنبلة تسلم نفسها لمصالح الأمن | دولي

مصورة الفيديو الجنسي ''القنبلة'' تسلم نفسها لمصالح الأمن

عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت | دولي

عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت

خطير..مجزرة مروعة: قطع رؤوس ثلاثة سجناء بطريقة بشعة | دولي

خطير..مجزرة مروعة: قطع رؤوس ثلاثة سجناء بطريقة بشعة

مهاجر مغربي في إيطاليا اغتاصب مريضة فيها السرطان على سريرها بالمستشفى.. وها شنو وقع ليه | دولي

مهاجر مغربي في إيطاليا اغتاصب مريضة فيها السرطان على سريرها بالمستشفى.. وها شنو وقع ليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أنفلوس: ما عندناش منتخب بحال 86 أو 2004 | بــووز
منذ 4 ساعات

بالفيديو.. أنفلوس: ما عندناش منتخب بحال 86 أو 2004

خالد البيض: أنا متفائل أن المنتخب غادي يمشي بعيد في كأس افريقيا | بــووز

خالد البيض: أنا متفائل أن المنتخب غادي يمشي بعيد في كأس افريقيا

مصطفى قيدي: مايمكنش نحكمو اعلى المنتخب حتى يلعب الماتش الأول | بــووز

مصطفى قيدي: مايمكنش نحكمو اعلى المنتخب حتى يلعب الماتش الأول

بنمنصور: بغينا نديو الكاس ولكن عندنا منتخب باهت | بــووز

بنمنصور: بغينا نديو الكاس ولكن عندنا منتخب باهت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قانون التوظيف بـالكونطرا يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج | بوليتيك
منذ 39 دقيقة

قانون التوظيف بـ''الكونطرا'' يخرج أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي للإحتجاج

مهرجان موازين سيعرف تغيرات جدرية وهذه هي تفاصيل | ثقافة و فنون

مهرجان موازين سيعرف تغيرات جدرية وهذه هي تفاصيل

مصورة الفيديو الجنسي القنبلة تسلم نفسها لمصالح الأمن | دولي

مصورة الفيديو الجنسي ''القنبلة'' تسلم نفسها لمصالح الأمن

توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي | دولي

توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.