توقيف إرهابيين مفترضين قبل قمة باماكو بمالي ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، أن مصادر أمنية مالية، أعلنت اليوم الأحد توقيف إرهابيين مفترضين في شمال مالي، كانوا يريدون مهاجمة قمة باماكو.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس، أن مصادر أمنية مالية، أعلنت اليوم الأحد توقيف إرهابيين مفترضين في شمال مالي، كانوا يريدون مهاجمة قمة باماكو.

وأوضحت الوكالة بأن أحد هذه المصادر، كشفت أن القوات الخاصة الفرنسية أوقفت في شمال مالي قبيل القمة إرهابيين كانت لديهم خطط لهجوم في باماكو، بدون مزيد من التفاصيل عن عدد الموقوفين.

وأضافت الوكالة الفرنسية بأن هذه التوقيفات أتاحت اعتقالات أخرى لمشتبه بهم في باماكو، بالإضافة إلى اكتشاف وجود خطة هروب جهاديين مسجونين.

من جانبه قال مصدر أمني أجنبي لوكالة فرانس بريس "كان من الواضح قبل القمة بفترة أن الإرهابيين خططوا لأعمال تخريب وتم وضع كل الإمكانات لمنعهم من التنفيذ".