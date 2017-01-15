صادم وبالصور..العثور على جثة مغربي توفي في ظروف غامضة ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأنه تم صباح اليوم الأحد، العثور على جثة مهاجر مغربي ملقاة بين خطوط السكة الحديدية للقطارات الفائقة السرعة بالقرب من بلدة ميلينيانو جنوب ميلانو.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأنه تم صباح اليوم الأحد، العثور على جثة مهاجر مغربي ملقاة بين خطوط السكة الحديدية للقطارات الفائقة السرعة بالقرب من بلدة ميلينيانو جنوب ميلانو.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن سائق أحد القطارات، ربط الاتصال بالشرطة الإيطالية، فور عثوره على جثة في مكان شبه معزول، ليتم وقف حركة القطارات لتمكين المسعفين ورجال الأمن من المعاينة، ليتبين فيما بعد بأن الأمر يتعلق بمغربي من ذوي السوابق العدلية في تجارة المخدرات يبلغ قيد حياته 24 سنة.



وأضافت ذات المصادر إلى أن التشريح الذي أمرت به السلطات الإيطالية، سيحدد الأسباب والظروف التي تسببت في وفاة المغربي، مشيرة إلى أن هناك احتمالا بأن يكون هذا الأخير قد فارق الحياة بعد أن دهسته إحدى القطارات الفائقة السرعة.