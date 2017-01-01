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شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 19:27 شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا | حوادث و حقوق
شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا
تمكنت مصالح أمن الفداء مرس السلطان بداية الأسبوع الجاري، في إطار واحدة من حملاتها التطهيرية، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك على خلفية تورطه في حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن الفداء مرس السلطان بداية الأسبوع الجاري، في إطار واحدة من حملاتها التطهيرية، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك على خلفية تورطه في حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة المختلفة الأنواع.

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر وهو مبحوث عنه من أجل الإتجار في المخدرات، تمكنت منه فرقة مكافحة المخدرات، بحيث عثر بحوزته خلال عملية التفتيش على 286 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل (176) وإكستازي (110).

هذا وقد أحيل المعني بالأمر على العدالة مباشرة بعد الانتهاء من البحث، من أجل حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السوابق العدلية الأقراص المهلوسة حيازة اكستازي

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