شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا ﻿

تمكنت مصالح أمن الفداء مرس السلطان بداية الأسبوع الجاري، في إطار واحدة من حملاتها التطهيرية، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك على خلفية تورطه في حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح أمن الفداء مرس السلطان بداية الأسبوع الجاري، في إطار واحدة من حملاتها التطهيرية، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك على خلفية تورطه في حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة المختلفة الأنواع.

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر وهو مبحوث عنه من أجل الإتجار في المخدرات، تمكنت منه فرقة مكافحة المخدرات، بحيث عثر بحوزته خلال عملية التفتيش على 286 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل (176) وإكستازي (110).

هذا وقد أحيل المعني بالأمر على العدالة مباشرة بعد الانتهاء من البحث، من أجل حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة.