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عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 19:23 عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار | ثقافة و فنون
عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار
كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل، أن الفنان المصري عادل إمام، أصيب بوعكة صحية، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها لن تمنعه من استكمال تصوير دوره بمسلسل ''عفاريت عدلي علام''، نافية كل الأخبار التي راجت مؤخرا حول

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل، أن الفنان المصري عادل إمام، أصيب بوعكة صحية، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها لن تمنعه من استكمال تصوير دوره بمسلسل "عفاريت عدلي علام"، نافية كل الأخبار التي راجت مؤخرا حول وفاته.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن عادل إمام، رفض الالتزام بنصيحة الأطباء بالراحة داخل منزله لثلاثة أيام على الأقل، وأصر على التوجه لموقع التصوير بمدينة السينما، حتى لا تنطلق الشائعات المتعلقة بوفاته والتي تطارده بشكل يومي.

وأضافت المصادر ذاتها بأن عادل إمام طالب فريق العمل بالتعاون لإنجاز تصوير مشاهد المسلسل بالكامل وفق الجدول المحدد سلفاً، حتى لا يمتد التصوير لأيام شهر رمضان.

 

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