عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل، أن الفنان المصري عادل إمام، أصيب بوعكة صحية، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها لن تمنعه من استكمال تصوير دوره بمسلسل "عفاريت عدلي علام"، نافية كل الأخبار التي راجت مؤخرا حول وفاته.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن عادل إمام، رفض الالتزام بنصيحة الأطباء بالراحة داخل منزله لثلاثة أيام على الأقل، وأصر على التوجه لموقع التصوير بمدينة السينما، حتى لا تنطلق الشائعات المتعلقة بوفاته والتي تطارده بشكل يومي.
وأضافت المصادر ذاتها بأن عادل إمام طالب فريق العمل بالتعاون لإنجاز تصوير مشاهد المسلسل بالكامل وفق الجدول المحدد سلفاً، حتى لا يمتد التصوير لأيام شهر رمضان.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.