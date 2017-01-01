عزيز أخنوش...حزب الأحرار يتوفرعلى كفاءات قادرة على العطاء في المعارضة أو الحكومة ﻿

قال عزيز أخنوش في كلمته قبل قليل، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على كفاءات عالية قادرة على العطاء سواء في الحكومة او المعارضة.

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قال عزيز أخنوش في كلمته قبل قليل، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على كفاءات عالية قادرة على العطاء سواء في الحكومة او المعارضة.

وأشاد أخنوش بالنتائج التي حصدها الحزب في الإنتخابات الجزئية والبرلمانية الأخيرة ، حيث تصدر الحزب نتائج الإنتخابات في الجهة طالبا بإعادة تقوية هياكل الحزب، مؤكدا على أن الأعداء الحقيقيين للحزب هم الفقر والهشاشة.

وقدم أخنوش الرؤية الإستراتيجية الجديدة للحزب التي سيعتمدها في المستقبل لإعادة بناء هياكل الحزب وطنيا ومحليا .