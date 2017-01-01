 عاجل..عزيز أخنوش...''يقولون إبتدأ الكلام من جديد'' و''سكان سوس كرماء'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا | حوادث و حقوق

شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا

عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار | ثقافة و فنون

عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب

خطير وبالفيديو.. سكان أحد الدواوير بالشاون حاولوا إعاقة تدخل الدرك الملكي لتوقيف مشتبه فيهم بالاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. سكان أحد الدواوير بالشاون حاولوا إعاقة تدخل الدرك الملكي لتوقيف مشتبه فيهم

عزيز أخنوش...حزب الأحرار يتوفرعلى كفاءات قادرة على العطاء في المعارضة أو الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش...حزب الأحرار يتوفرعلى كفاءات قادرة على العطاء في المعارضة أو الحكومة

عاجل..عزيز أخنوش...يقولون إبتدأ الكلام من جديد وسكان سوس كرماء | بوليتيك

عاجل..عزيز أخنوش...''يقولون إبتدأ الكلام من جديد'' و''سكان سوس كرماء''

بالصور.. الروينة في عين حرودة ضواحي البيضاء.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق

بالصور.. الروينة في عين حرودة ضواحي البيضاء.. وها شنو واقع

عاجل..حفاظا على سلامة المواطنين: إغلاق حديقة الألعاب سندباد في البيضاء.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل..حفاظا على سلامة المواطنين: إغلاق حديقة الألعاب سندباد في البيضاء.. وها شنو واقع

أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير | بوليتيك

أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل..عزيز أخنوش...''يقولون إبتدأ الكلام من جديد'' و''سكان سوس كرماء''

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 19:04 عاجل..عزيز أخنوش...يقولون إبتدأ الكلام من جديد وسكان سوس كرماء | بوليتيك
عاجل..عزيز أخنوش...''يقولون إبتدأ الكلام من جديد'' و''سكان سوس كرماء''
كشف عزيز أخنوش قبل قليل، '' أنهم يقولون إبتدأ الكلام من جديد'' في إشارة إلى البلاغ الأخير لرئيس الحكومة المعين بن كيران الذي إختتمه ''بعبارة إنتهى الكلام''.

شوف تيفي

كشف عزيز أخنوش قبل قليل، " أنهم يقولون إبتدأ الكلام من جديد" في إشارة إلى البلاغ الأخير لرئيس الحكومة المعين بن كيران الذي إختتمه "بعبارة إنتهى الكلام".

وطلب أخنوش في كلمته الحاضرين بالترحيب بضيوف جهة سوس ماسة من الوزراء وأعضاء المكتب السياسي للحزب، مصرحا أن ساكنة سوس ماسة معروفين بالكرم، قبل أن يجيبه الحاضرون بأنهم يتوفرون أيضا على " زيت الأركان " ردا على الكلمة الشهيرة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران "شحال باش كايعيش السوسي كاع".

وأعلن عزيز أخنوش عن بداية تشكيل التنظيمات الموازية من شبيبة ومنظمة نسائية تابعة للحزب، حيث سيتم تشكيل هياكل المنظمات الموازية قبل شهر ماي المقبل تزامنا مع الإنتهاء في إخراج القانون الأساسي للحزب.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أخنوش البرلمان الإستراتيجية المستقبل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب

عزيز أخنوش...حزب الأحرار يتوفرعلى كفاءات قادرة على العطاء في المعارضة أو الحكومة | بوليتيك

عزيز أخنوش...حزب الأحرار يتوفرعلى كفاءات قادرة على العطاء في المعارضة أو الحكومة

أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير | بوليتيك

أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير

إيمان الباني غادي دير عرس في المغرب..وها شكون غادي يحضر فيه.. | بوليتيك

إيمان الباني غادي دير عرس في المغرب..وها شكون غادي يحضر فيه..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أنفلوس: ما عندناش منتخب بحال 86 أو 2004 | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. أنفلوس: ما عندناش منتخب بحال 86 أو 2004

خالد البيض: أنا متفائل أن المنتخب غادي يمشي بعيد في كأس افريقيا | بــووز

خالد البيض: أنا متفائل أن المنتخب غادي يمشي بعيد في كأس افريقيا

مصطفى قيدي: مايمكنش نحكمو اعلى المنتخب حتى يلعب الماتش الأول | بــووز

مصطفى قيدي: مايمكنش نحكمو اعلى المنتخب حتى يلعب الماتش الأول

بنمنصور: بغينا نديو الكاس ولكن عندنا منتخب باهت | بــووز

بنمنصور: بغينا نديو الكاس ولكن عندنا منتخب باهت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا | حوادث و حقوق
منذ 28 دقيقة

شوفو شحال ديال القرقوبي ديال الحب لقاو في كازا

عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار | ثقافة و فنون

عاجل..بعد وفاة كبار السنيما المصرية: عادل إمام مازال حي ولكن مريض بزاف.. وها شنو دار

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

مسؤولو حزب الأحرار يبعثون رسائل مشفرة لرئيس الحكومة بن كيران ساعات قبل انتخاب رئيس مجلس النواب

خطير وبالفيديو.. سكان أحد الدواوير بالشاون حاولوا إعاقة تدخل الدرك الملكي لتوقيف مشتبه فيهم بالاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. سكان أحد الدواوير بالشاون حاولوا إعاقة تدخل الدرك الملكي لتوقيف مشتبه فيهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.