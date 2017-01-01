عاجل..عزيز أخنوش...''يقولون إبتدأ الكلام من جديد'' و''سكان سوس كرماء'' ﻿

كشف عزيز أخنوش قبل قليل، '' أنهم يقولون إبتدأ الكلام من جديد'' في إشارة إلى البلاغ الأخير لرئيس الحكومة المعين بن كيران الذي إختتمه ''بعبارة إنتهى الكلام''.

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كشف عزيز أخنوش قبل قليل، " أنهم يقولون إبتدأ الكلام من جديد" في إشارة إلى البلاغ الأخير لرئيس الحكومة المعين بن كيران الذي إختتمه "بعبارة إنتهى الكلام".

وطلب أخنوش في كلمته الحاضرين بالترحيب بضيوف جهة سوس ماسة من الوزراء وأعضاء المكتب السياسي للحزب، مصرحا أن ساكنة سوس ماسة معروفين بالكرم، قبل أن يجيبه الحاضرون بأنهم يتوفرون أيضا على " زيت الأركان " ردا على الكلمة الشهيرة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران "شحال باش كايعيش السوسي كاع".

وأعلن عزيز أخنوش عن بداية تشكيل التنظيمات الموازية من شبيبة ومنظمة نسائية تابعة للحزب، حيث سيتم تشكيل هياكل المنظمات الموازية قبل شهر ماي المقبل تزامنا مع الإنتهاء في إخراج القانون الأساسي للحزب.