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بالصور.. الروينة في عين حرودة ضواحي البيضاء.. وها شنو واقع

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 18:38 بالصور.. الروينة في عين حرودة ضواحي البيضاء.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق
بالصور.. الروينة في عين حرودة ضواحي البيضاء.. وها شنو واقع
شهدت منطقة عين حرودة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية لساكنة مجموعة من الدواوير الصفيحية، التي رفضت قررا السلطات تهجيرهم خارج عين حرودة.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة عين حرودة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية لساكنة مجموعة من الدواوير الصفيحية، التي رفضت قررا السلطات تهجيرهم خارج عين حرودة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحتجين، عبروا عن استيائهم الشديد من قرار السلطات هدم "منازلهم الصفيحية"، ومنحهم قطعا أرضية بعيد عن عين حرودة، بالإضافة إلى تعويضات مالية، اعتبرها المحتجون قليلة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المحتجين،توجهوا صوب باشوية عين حرودة، ورفعوا مجموعة من الشعارات الرافضة لقرار السلطات المحلية.

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المغرب شوف تيفي عين حرودة الدواوير الصفيحية الاحتجاج

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