عاجل..حفاظا على سلامة المواطنين: إغلاق حديقة الألعاب سندباد في البيضاء.. وها شنو واقع ﻿

بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية التي يعرفها شاطئ عين الذئاب في هاته اللحظات، علمت ''شوف تيفي'' بأن المسؤولين عن تسيير شؤون حديقة الألعاب سندباد الموجود على مستوى كورنيش عين الذئاب بالبيضاء،

"شوف تيفي"

بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية التي يعرفها شاطئ عين الذئاب في هاته اللحظات، علمت "شوف تيفي" بأن المسؤولين عن تسيير شؤون حديقة الألعاب سندباد الموجود على مستوى كورنيش عين الذئاب بالبيضاء، قرروا إغلاق الحديقة خوفا على حياة الزبناء بسبب التقلبات المناخية المفاجئة التي تعرفها المنطقة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إدارة سندباد، قررت إيقاف بيع التذاكر، وإغلاق الحديقة بالكامل في وجه الزبناء، تجنبا لوقوع أي مشاكل بسبب الرياح القوية التي تشهدها المنطقة والدار البيضاء في هذه اللحظات .

وأضاف المصدر ذاته بأن الأمواج العاتية والتي وصل مداها إلى كورنيش عين الذئاب، جعلت بعض المواطنين يغادرون المكان.