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أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 18:13 أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير | بوليتيك
أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير
انطلق في هذه اللحظات مهرجان خطابي حاشد لحزب التجمع الوطني للاحرار بمدينة اكادير، في إطار الجولات الجهوية التي دشنها رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار لجميع جهات المملكة مند انتخابه على رأس الحزب ،

شوف تيفي: مراسلة خاصة من أكادير

انطلق في هذه اللحظات مهرجان خطابي حاشد لحزب التجمع الوطني للاحرار بمدينة اكادير، في إطار الجولات الجهوية التي دشنها رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار لجميع جهات المملكة مند انتخابه على رأس الحزب ، للوقوف على الهياكل التنظيمية المحلية لاثني عشر جهة حسب التقسيم الاداري والترابي للملكة،

وحضر للمهرجان الخطابي الختامي الذي تجري فعالياته في هذه اللحظات رءيس الحزب عزيز اخنوش وكافة اعضاء المكتب السياسي بالاضافة لمحمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري واعضاء من المكتب السياسي،

ووسط حشد غفير يمثل جميع فروع حزب التجمع الوطني للاحرار بجهة سوس ماسة، اتفقت جميع التدخلات على وجوب بناء هياكل جديدة للحزب تساير الدينامية التي انطلقت منذ مجيء عزيز اخنوش الى رءاسة الحزب خلال المؤتمر الاستثناءي الأخير

أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير

أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير

أخنوش ينهي جولته الحزبية الجهوية بمهرجان حاشد بأكادير

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