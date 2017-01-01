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في اليوم الوطني للبيض: البيض في المغرب غالي بزاف

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 18:04 في اليوم الوطني للبيض: البيض في المغرب غالي بزاف | مجتمع
في اليوم الوطني للبيض: البيض في المغرب غالي بزاف
اليوم 15 يناير، وهو ما يوافق الاحتفال الوطني بعيد البيض، إلا أن الإشكال الحقيقي الذي طرحه النشطاء المغاربة بهذه المناسبة، هو استمرار ارتفاع أسعار البيض في المغرب لأسابيع طويلة بالرغم من الحملات

"شوف تيفي"

اليوم 15 يناير، وهو ما يوافق الاحتفال الوطني بعيد البيض، إلا أن الإشكال الحقيقي الذي طرحه النشطاء المغاربة بهذه المناسبة، هو استمرار ارتفاع أسعار البيض في المغرب لأسابيع طويلة بالرغم من الحملات التي تم إطلاقها بالموقع الأزرق خلال الآونة الأخيرة


وأوضح النشطاء بأن سعر البيضة الواحدة هو حوالي الدرهم ونصف في بعض المناطق، وهو ما جعلهم يتساءلون عن أسباب هذا الارتفاع، بينما أشار آخرون إلى أن قلة الدواجن كانت سببا في هذا الارتفاع الذي قد يتراجع مستقبلا.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الوطني للبيض، الذي يحتفل به في 15 يناير من كل سنة، يعتبر مناسبة للتعريف بهذه المادة الغذائية، التي عرفت أسعارها في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اليوم الوطني المادة الغدائية الفايسبوكييون الارتفاع الصاروخي

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