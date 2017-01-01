فيديو جد صادم..شخص حاول التخلص من طفل في منطقة خلاء بالمغرب ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير وصادم في نفس الوقت ظهر خلاه شخص وهو يحاول التخلص من طفل بأحدالمناطق بالمغرب.
وحسب متداولي هذا الفيديو، فإن تفاصيله وقعت بميدلت، في حين أكد آخرون بأن أحداثه وقت بمنطقة خلاء بالراشيدية.
وعبر النشطاء عن استغرابهم من الطريقة التي حاول فيها شخص التخلص من الطفل، بينما طالب آخرون بفتح تحقيق للوصول إلى حقيقة هذا الفيديو.
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