خطير..فاجعة طرقية تهز مدينة سطات.. وهذا عدد القتلى ﻿

في استمرار لسقوط الأبرياء في حرب الطرقات بالمغرب، شهدت الطريق الجهوية 308 على مستوى جماعة بن خلوق بدائر البروج نواحي مدينة سطات، اليوم الأحد، حادثة سير جد خطيرة، خلفت مقتل شخصين وإصابة أربعة آخروين

"شوف تيفي"

في استمرار لسقوط الأبرياء في حرب الطرقات بالمغرب، شهدت الطريق الجهوية 308 على مستوى جماعة بن خلوق بدائر البروج نواحي مدينة سطات، اليوم الأحد، حادثة سير جد خطيرة، خلفت مقتل شخصين وإصابة أربعة آخروين بجروح متفاوتة الخطورة.



وحسب مصادر من مدينة سطات فإن الحادثة وقعت عقب اصطدام ثلاثة سيارات في وقت واحد، ما أسفر عن سقوط قتيلين على الفور وإصابة آخرين بجروح تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية واللازمة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي،حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة وسهلت حركة المرور، في حين نقلت سيارة تابعة للوقاية المدينة المصابين والقتلى.