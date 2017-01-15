خطير وبالصور.. شفارة حصلاتهم الكاميرا في كازا والمغاربة ينشرون صورهم ويطالبون باعتقالهم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،صورة لصين على دراجة نارية،قاما بتنفيذ عملية سرقة بالقرب من محطة أولاد زيان بالبيضاء،خلال الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،صورة لصين على دراجة نارية،قاما بتنفيذ عملية سرقة بالقرب من محطة أولاد زيان بالبيضاء،خلال الأسبوع الجاري.

ونفور نشر الفايسبوكيون المغاربة هذه الصور، طالب الجميع بتداولها ونشرها على نطاق واسع، حتى تتمكن المصالح الأمنية من اعتقالهم، وأيضا من أجل حماية المواطنين الذين قد يكونوا ضحية لهاذين اللصين.

وطالب آخرون جميع البيضاويين، بالكشف عن أي معطى أو دليل، قد يدل عن هوية السارقين كالفايسبوك الخاص بهم أو الحي الذي يقطنان به.