ياربي السلامة أمن الفداء يوقف أخطر ''بزناس'' بدرب السلطان .. شوفو شحال لقاو عندو ديال القرقوبي ﻿

تمكنت مصالح أمن الفداء مرس السلطان , من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك على خلفية تورطه في تهم تخص حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة المختلفة الأنواع.

شوف تيفي: الفطوكي عبد القادر

تمكنت مصالح أمن الفداء مرس السلطان , من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك على خلفية تورطه في تهم تخص حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة المختلفة الأنواع.



و أكدت ولاية أمن الدار البيضاء في بلاغ لها توصلت قناة "شوف تيفي" به، أن عناصرها من فرقة مكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال الموقوف وهو بالمناسبة مبحوث عنه من أجل تهمة الإتجار في المخدرات، حيث عثرت بحوزته خلال عملية التفتيش هاته على ما مجموعه 286 قرصا مهلوسا , 176 منها من نوع "ريفوتريل" و حوالي 110 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" .



وأوضح ذات البلاغ أن الموقوف وبعد البحث معه ستعرضه على أنظار وكيل الملك للبث في ملفه بتهمة حيازة والإتجار في الأقراص المهلوسة.