إيمان الباني غادي دير عرس في المغرب..وها شكون غادي يحضر فيه.. ﻿

من المنتظر أن يحضر الفنان المصري تامر حسني، إلى المغرب يوم الاثنين 23 يناير الجاري من أجل حضور حفل زفاف المغربية إيماني الباني التي ارتبطت أخيرا بالممثل التركي مراد يلدريم، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"



من المنتظر أن يحضر الفنان المصري تامر حسني، إلى المغرب يوم الاثنين 23 يناير الجاري من أجل حضور حفل زفاف المغربية إيماني الباني التي ارتبطت أخيرا بالممثل التركي مراد يلدريم، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.

وكان تامر حسني، قد عجز عن حضور زفاف الباني ويلدريم بتركيا، بعد أن تم منعه بمطار القاهرة من السفر إلى تركيا، بسبب عدم تطبيقه لأحد القوانين الخاصة بالسفر.

وبالإضافة إلى تامر حسني فإن زوجته بسمة بوسيل ستكون أيضا حاضرة بدورها في حفل الزفاف الذي لم يتم بعد الإعلان عن مكانه.