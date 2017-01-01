 المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب و''ويسكي'' و أمن الحي الحسني يتدخل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ياربي السلامة أمن الفداء يوقف أخطر بزناس بدرب السلطان .. شوفو شحال لقاو عندو ديال القرقوبي | حوادث و حقوق

ياربي السلامة أمن الفداء يوقف أخطر ''بزناس'' بدرب السلطان .. شوفو شحال لقاو عندو ديال القرقوبي

إيمان الباني غادي دير عرس في المغرب..وها شكون غادي يحضر فيه.. | بوليتيك

إيمان الباني غادي دير عرس في المغرب..وها شكون غادي يحضر فيه..

المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب وويسكي و أمن الحي الحسني يتدخل | حوادث و حقوق

المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب و''ويسكي'' و أمن الحي الحسني يتدخل

يا ربي السلامة..حضيو أطفالكم: كلب مسعور افترس طفلا في تزنيت.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حضيو أطفالكم: كلب'' مسعور'' افترس طفلا في تزنيت.. وها شنو وقع

بالفيديو..بنكيران محيح مع الدقة المراكشية وناشط مع راسو قبل تشكيل الحكومة | بوليتيك

بالفيديو..بنكيران محيح مع الدقة المراكشية و''ناشط'' مع راسو قبل تشكيل الحكومة

هذه هي حقيقة دهس سيارة لسيدة في مارتيل | مجتمع

هذه هي حقيقة دهس سيارة لسيدة في مارتيل

صادم وبالصورة..فيصل القاسم صاحب برنامج الاتجاه المعاكس ينشر صورة فاضحة وجد صادمة للفنان جورج وسوف | ثقافة و فنون

صادم وبالصورة..فيصل القاسم صاحب برنامج الاتجاه المعاكس ينشر صورة فاضحة وجد صادمة للفنان جورج وسوف

أيفون 8 الساحر.. ثورة خارقة في مجال الهواتف الذكية في العالم | نت 2.0

" أيفون 8" الساحر.. ثورة خارقة في مجال الهواتف الذكية في العالم

مثير..شوفو شنو لقاو في حقيبة سوداء في محطة القطار عين السبع بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شنو لقاو في حقيبة سوداء في محطة القطار عين السبع بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب و''ويسكي'' و أمن الحي الحسني يتدخل

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 16:33 المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب وويسكي و أمن الحي الحسني يتدخل | حوادث و حقوق
المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب و''ويسكي'' و أمن الحي الحسني يتدخل
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، من خلال ثلاث عمليات متفرقة، من إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل الإتجار في الخمور وحيازة والإتجار في المخدرات الصلبة وذلك في إطار العمليات الأمنية

شوف تيفي: الفطوكي عبد القادر

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، من خلال ثلاث عمليات متفرقة، من إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل الإتجار في الخمور وحيازة والإتجار في المخدرات الصلبة وذلك في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى محاربة ظاهرة الإتجار في كل أشكال المخدرات والخمور.

و أكد بلاغ لولاية أمن البيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن العملية الأولى تمكنت من خلالها المصالح الأمنية من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة بدرب الأمل، بحيث أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز كمية 24 قنينة من الجعة، قبل أن تنتقل العناصر الأمنية لشقة مهاجرة من جنوب الصحراء تقيم بإقامة الأزهر وتتمكن من إيقافها هي الأخرى متلبسة بترويج الخمور وحجز 27 علبة جعة و 19 قنينة من النبيذ الأحمر والويسكي، إضافة إلى 160 كيس بلاستيكي سعة 50 مل من الويسكي المهرب.

و أضاف البلاغ أنه من خلال هاتين العمليتين، فقد تم تسجيل عملية أخرى، بعدما تمكنت نفس المصالح الأمنية من إيقاف شخص من أجل حيازة والإتجار في المخدرات الصلبة "الكوكايين" , و أردف البلاغ أن الموقوف ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، و يبلغ من العمر 40 سنة، قد ضبط بحي السلام وعثر بحوزته على 5 غرامات من الكوكايين.

هذا وقد وضع كل المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة رهن إشارة البحث، إلى أن تم تقديمهم إلى العدالة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب وويسكي و أمن الحي الحسني يتدخل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ياربي السلامة أمن الفداء يوقف أخطر بزناس بدرب السلطان .. شوفو شحال لقاو عندو ديال القرقوبي | حوادث و حقوق

ياربي السلامة أمن الفداء يوقف أخطر ''بزناس'' بدرب السلطان .. شوفو شحال لقاو عندو ديال القرقوبي

يا ربي السلامة..حضيو أطفالكم: كلب مسعور افترس طفلا في تزنيت.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حضيو أطفالكم: كلب'' مسعور'' افترس طفلا في تزنيت.. وها شنو وقع

مثير..شوفو شنو لقاو في حقيبة سوداء في محطة القطار عين السبع بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شنو لقاو في حقيبة سوداء في محطة القطار عين السبع بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور

خطير وبالصور.. حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين في محطة اولاد زيان | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين في محطة اولاد زيان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساكنة زناتة وعين حرودة تحتج وترفض قرار إزالة منازلهم الصفيحية | بــووز
منذ 2 ساعات

ساكنة زناتة وعين حرودة تحتج وترفض قرار إزالة منازلهم الصفيحية

عسيلة :قالو لينا إلى ديتو كأس افريقيا غادي تاخدو سيارة لواحد و منين وصلنا مالقينا لاسيارة لا والو | خارج البلاطو

عسيلة :قالو لينا إلى ديتو كأس افريقيا غادي تاخدو سيارة لواحد و منين وصلنا مالقينا لاسيارة لا والو

كسيدة خايبة في قلب كازا : شوفو السيارة كيفاش تعجنات | بــووز

كسيدة خايبة في قلب كازا : شوفو السيارة كيفاش تعجنات

شوفو أول فيديو للحريق المهول بحافلة لنقل المسافرين في محطة أولاد زيان بالبيضاء والذي خلف خسائر كبيرة | بــووز

شوفو أول فيديو للحريق المهول بحافلة لنقل المسافرين في محطة أولاد زيان بالبيضاء والذي خلف خسائر كبيرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ياربي السلامة أمن الفداء يوقف أخطر بزناس بدرب السلطان .. شوفو شحال لقاو عندو ديال القرقوبي | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

ياربي السلامة أمن الفداء يوقف أخطر ''بزناس'' بدرب السلطان .. شوفو شحال لقاو عندو ديال القرقوبي

إيمان الباني غادي دير عرس في المغرب..وها شكون غادي يحضر فيه.. | بوليتيك

إيمان الباني غادي دير عرس في المغرب..وها شكون غادي يحضر فيه..

المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب وويسكي و أمن الحي الحسني يتدخل | حوادث و حقوق

المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب و''ويسكي'' و أمن الحي الحسني يتدخل

يا ربي السلامة..حضيو أطفالكم: كلب مسعور افترس طفلا في تزنيت.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..حضيو أطفالكم: كلب'' مسعور'' افترس طفلا في تزنيت.. وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.