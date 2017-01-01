المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منوضينها حشيش و شراب و''ويسكي'' و أمن الحي الحسني يتدخل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، من خلال ثلاث عمليات متفرقة، من إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل الإتجار في الخمور وحيازة والإتجار في المخدرات الصلبة وذلك في إطار العمليات الأمنية

شوف تيفي: الفطوكي عبد القادر

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، من خلال ثلاث عمليات متفرقة، من إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل الإتجار في الخمور وحيازة والإتجار في المخدرات الصلبة وذلك في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى محاربة ظاهرة الإتجار في كل أشكال المخدرات والخمور.



و أكد بلاغ لولاية أمن البيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن العملية الأولى تمكنت من خلالها المصالح الأمنية من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة بدرب الأمل، بحيث أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز كمية 24 قنينة من الجعة، قبل أن تنتقل العناصر الأمنية لشقة مهاجرة من جنوب الصحراء تقيم بإقامة الأزهر وتتمكن من إيقافها هي الأخرى متلبسة بترويج الخمور وحجز 27 علبة جعة و 19 قنينة من النبيذ الأحمر والويسكي، إضافة إلى 160 كيس بلاستيكي سعة 50 مل من الويسكي المهرب.



و أضاف البلاغ أنه من خلال هاتين العمليتين، فقد تم تسجيل عملية أخرى، بعدما تمكنت نفس المصالح الأمنية من إيقاف شخص من أجل حيازة والإتجار في المخدرات الصلبة "الكوكايين" , و أردف البلاغ أن الموقوف ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، و يبلغ من العمر 40 سنة، قد ضبط بحي السلام وعثر بحوزته على 5 غرامات من الكوكايين.



هذا وقد وضع كل المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة رهن إشارة البحث، إلى أن تم تقديمهم إلى العدالة.