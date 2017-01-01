يا ربي السلامة..حضيو أطفالكم: كلب'' مسعور'' افترس طفلا في تزنيت.. وها شنو وقع ﻿

شهدت حديقة مسجد القدس بتزنيت، أمس السبت، حادثة خطيرة، بطلها كلب ضال مسعور، أقدم على نهش لحم طفل بطريقة مروعة وبشعة.

"شوف تيفي"

شهدت حديقة مسجد القدس بتزنيت، أمس السبت، حادثة خطيرة، بطلها كلب ضال مسعور، أقدم على نهش لحم طفل بطريقة مروعة وبشعة.

وحسب مصادر من تيزنيت، فإن الطفل البالغ 5 سنوات، تفاجأ بالكلب ينقض عليه، ويقوم بعضه في مناطق مختلفة من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح جد خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الطفل الضحية على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير نظرا لخطورة حالته.