بالفيديو..بنكيران محيح مع الدقة المراكشية و''ناشط'' مع راسو قبل تشكيل الحكومة ﻿

"شوف تيفي"
ظهر رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران ، في مقطع فيديو وهو سعيد خلال تواجده وسط فرقة للدقة المراكشية.
وتفاعل بنكيران بشكل مثير مع فرقة الدقة المراكشية، حيث بدا "ناشطا" وهو يرتدي اللباس التقليدي المغربي، وإلى جانبه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
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