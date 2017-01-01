هذه هي حقيقة دهس سيارة لسيدة في مارتيل ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة، يفيد بأن مفوضة شرطة مارتيل لم تسجل وقوع أي حادث خطير كانت بطلته سيدة على سيارة خفيفة، قامت بدهس سيدة أخرى بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" ببيان حقيقة، يفيد بأن مفوضة شرطة مارتيل لم تسجل وقوع أي حادث خطير كانت بطلته سيدة على سيارة خفيفة، قامت بدهس سيدة أخرى بطريقة مروعة.



وأكدت المفوضية بأنها لم تتوصل بأي شيء يثبت نهائيا تسجيل، أية واقعة حول دخول سيدة مع صاحبة سيارة في نقاش حاد، بسبب اتهامها لهذه الأخيرة بعدم احترام ممر الراجلين، لتتطور الأمور إلى تبادل للسب والقذف، انتهى بقيام صاحبة السيارة بدهس الضحية والفرار إلى وجهة غير معلومة.