صادم وبالصورة..فيصل القاسم صاحب برنامج الاتجاه المعاكس ينشر صورة فاضحة وجد صادمة للفنان جورج وسوف ﻿

نشر الإعلامي السوري المثير للجدل فيصل القاسم على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة صادمة للنجم السوري جورج وسوف.

"شوف تيفي"

نشر الإعلامي السوري المثير للجدل فيصل القاسم على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة صادمة للنجم السوري جورج وسوف.

وكتب فيصل القاسم إلى جانب الصورة " حتى الحشاشون في سوريا صاروا يتاجرون بالوطنية ويوزعون شهادات بالوطنية".

وتفاعل النشطاء بشكل مثير مع صورة جورج وسوف وتدوينة فيصل القاسم، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم بسبب حالة التخدير التي ظهر عليها النجم السوري، في حين اعتبر آخرون تدوينة صاحب برنامج الاتجاه المعاكس سبا وقذفا غير مقبول لأحد أبرز نجوم الأغنية العربية.