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" أيفون 8" الساحر.. ثورة خارقة في مجال الهواتف الذكية في العالم

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 15:08 أيفون 8 الساحر.. ثورة خارقة في مجال الهواتف الذكية في العالم | نت 2.0
" أيفون 8" الساحر.. ثورة خارقة في مجال الهواتف الذكية في العالم
أفصحت تقارير نشرها موقع ''فوربس'' عن الخصائص الجديدة التي ستتميز بها هاتف ''آيفون 8'' والذي سيطلق على الأرجح بعد أشهر قليلة، والتي يعتقد أن يكون بشاشة زجاجية بالكامل من نوع OLED.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أفصحت تقارير نشرها موقع "فوربس" عن الخصائص الجديدة التي ستتميز بها هاتف "آيفون 8" والذي سيطلق على الأرجح بعد أشهر قليلة، والتي يعتقد أن يكون بشاشة زجاجية بالكامل من نوع OLED.
أضافت التقارير أن الهاتف الجديد سيكون بشكل أفضل ضد الماء والغبار، كما أنها ستكون مقاومة للماء على عمق 1.5 مترا ولمدة تصل حتى 30 دقيقة، فيما تقاوم الإصدارات الحالية من "آيفون 7" و7 بلوس الماء لعمق متر واحد فقط، كما سيتوفر الآيفون الجديد على هيكل زجاجي للطرازات الحديثة، وسيتميز كذلك بخاصة جديدة تعتمد على الشحن اللاسلكي.
وأضاف موقع "فوربس" عن نية أبل تزويد هاتفها المقبل بشاشة منحنية متطورة من نوعية "OLED"، قابلة للطي، لتتنافس بقوة مع أسماء أخرى تتأهب للاستفادة هي أيضا من نفس هذه النوعية من الشاشات.
هذا ومن المتوقع أن يستغني آيفون8 عن فتحة السماعات، وذلك قصد توفير مساحة كافية لبطارية أكبر تطيل عمر عمل الجهاز، بالإضافة إلى جعله مقاوما أكثر للماء والغبار.



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أيفون 8 هاتف الجهاز بطارية فوربس

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