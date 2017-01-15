مثير..شوفو شنو لقاو في حقيبة سوداء في محطة القطار عين السبع بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت المصالح الأمنية، بمحطة القطار عين السبع في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من حجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة، داخل حقيبة سوداء، كانت بحوزة أحد الأشخاص.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عنصرا من الهيئة الحضرية التابعة للأمن الوطني، شك في تصرفات شخص يحمل حقيبة سوداء اللون، ليتم اقتياده إلى مخفر الشرطة بالرغم من محاولته الفرار.
وأصاف المصدر ذاته بأن تفتيش الحقيبة، أسفر عن العثور على 24 صفيحة من أقراص الهلوسة من نوع "ريفروتيل"،كانت موضوعة بإحكام داخل كيس بلاستيكي، كان ينوي الموقوف نقلها من البيضاء إلى مدينة طنجة باستخدام القطار.
وأشار ذات المصدر إلى أن الموقوف من قاطنة درب الفقراء بالبيضاء، وقد تم إحالته على فرقة محاربة المخدرات لتعميق البحث وتقديمه للعدالة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.