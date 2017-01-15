مثير..شوفو شنو لقاو في حقيبة سوداء في محطة القطار عين السبع بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمحطة القطار عين السبع في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من حجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة، داخل حقيبة سوداء، كانت بحوزة أحد الأشخاص.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بمحطة القطار عين السبع في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من حجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة، داخل حقيبة سوداء، كانت بحوزة أحد الأشخاص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عنصرا من الهيئة الحضرية التابعة للأمن الوطني، شك في تصرفات شخص يحمل حقيبة سوداء اللون، ليتم اقتياده إلى مخفر الشرطة بالرغم من محاولته الفرار.

وأصاف المصدر ذاته بأن تفتيش الحقيبة، أسفر عن العثور على 24 صفيحة من أقراص الهلوسة من نوع "ريفروتيل"،كانت موضوعة بإحكام داخل كيس بلاستيكي، كان ينوي الموقوف نقلها من البيضاء إلى مدينة طنجة باستخدام القطار.

وأشار ذات المصدر إلى أن الموقوف من قاطنة درب الفقراء بالبيضاء، وقد تم إحالته على فرقة محاربة المخدرات لتعميق البحث وتقديمه للعدالة.