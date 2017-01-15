خطير وبالصور.. حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين في محطة اولاد زيان ﻿

اندلع صباح اليوم الأحد، حريق مهول بحافلة لنقل المسافرين كانت متواجدة أمام محطة أولاد زيان بالبيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع صباح اليوم الأحد، حريق مهول بحافلة لنقل المسافرين كانت متواجدة أمام محطة أولاد زيان بالبيضاء.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق الذي اندلع لأسباب تبقى مجهولة، كاد أن يودي بحياة "كريسون"، كان نائما داخل الحافلة.



وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران التي أتت على الحافلة بالكامل، وخلفت خسائر مادية جسيمة.