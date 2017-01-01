عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت ﻿

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ''يورو وينجز'' الألمانية، اضطراريًا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

"شوف تيفي"

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "يورو وينجز" الألمانية، اضطراريًا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وحسب وسائل إعلام كويتية فإن المتحدث باسم الإدارة الكويتية المذكورة، منصور الهاشمي، قال إن الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكبًا، وقد كانت متجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولونيا الألمانية".

وأضافت المصادر ذاتها بأن إدارة العمليات تلقت بلاغًا من كابتن الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريًا في مطار الكويت الدولي"، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت خلو الطائرة من أي متفجرات".