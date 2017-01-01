 عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين في محطة اولاد زيان | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين في محطة اولاد زيان

عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت | دولي

عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت

حصري: أخيرا الحكومة تخرج إلى الوجود ..وهذا هو رئيس مجلس النواب | بوليتيك

حصري: أخيرا الحكومة تخرج إلى الوجود ..وهذا هو رئيس مجلس النواب

بالصورة.. والدة المخنتر عبد الصمد الغرفي في المستشفى | ثقافة و فنون

بالصورة.. والدة المخنتر '' عبد الصمد الغرفي'' في المستشفى

خطير وبالصور..سيارة مجنونة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..سيارة مجنونة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء

فيديو مزلزل يهز الفايسبوك: شوفو شحال ديال الملايين في غرامة في عرس بكتامة | مجتمع

فيديو مزلزل يهز الفايسبوك: شوفو شحال ديال الملايين في غرامة في عرس بكتامة

هذا هو البلد الذي تقيم فيه منشطة تغريدة و هذه هي مدة التصوير التي تقضيها بالمغرب | ثقافة و فنون

هذا هو البلد الذي تقيم فيه منشطة ''تغريدة'' و هذه هي مدة التصوير التي تقضيها بالمغرب

خطير..مجزرة مروعة: قطع رؤوس ثلاثة سجناء بطريقة بشعة | دولي

خطير..مجزرة مروعة: قطع رؤوس ثلاثة سجناء بطريقة بشعة

​انفراد و حصري .. تعويضات منشطة برنامج تغريدة تثير الجدل | ثقافة و فنون

​انفراد و حصري .. تعويضات منشطة برنامج ''تغريدة'' تثير الجدل

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 13:10 عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت | دولي
عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت
كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ''يورو وينجز'' الألمانية، اضطراريًا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

"شوف تيفي"

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، عن هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "يورو وينجز" الألمانية، اضطراريًا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وحسب وسائل إعلام كويتية فإن المتحدث باسم الإدارة الكويتية المذكورة، منصور الهاشمي، قال إن الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكبًا، وقد كانت متجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولونيا الألمانية".

وأضافت المصادر ذاتها بأن إدارة العمليات تلقت بلاغًا من كابتن الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريًا في مطار الكويت الدولي"، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أكدت خلو الطائرة من أي متفجرات".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي متفجرات الطائرة الكويت ألمانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..مجزرة مروعة: قطع رؤوس ثلاثة سجناء بطريقة بشعة | دولي

خطير..مجزرة مروعة: قطع رؤوس ثلاثة سجناء بطريقة بشعة

مهاجر مغربي في إيطاليا اغتاصب مريضة فيها السرطان على سريرها بالمستشفى.. وها شنو وقع ليه | دولي

مهاجر مغربي في إيطاليا اغتاصب مريضة فيها السرطان على سريرها بالمستشفى.. وها شنو وقع ليه

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش | دولي

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه | دولي

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الكلاكسون داير فضيحة فشوارع المغرب | روبورتاج
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. ''الكلاكسون'' داير فضيحة فشوارع المغرب

بالفيديو.. خوف أوروبي من الروبوتات والوظائف تتبخر | قنوات أخرى

بالفيديو.. خوف أوروبي من الروبوتات والوظائف تتبخر

بالفيديو.. 6 فوائد صحية للثوم | قنوات أخرى

بالفيديو.. 6 فوائد صحية للثوم

أمينوكس مشكل موازين لم يزدني إلا شهرة | قنوات أخرى

أمينوكس مشكل موازين لم يزدني إلا شهرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين في محطة اولاد زيان | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

خطير وبالصور.. حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين في محطة اولاد زيان

عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت | دولي

عاجل.. قنبلة في طائرة ألمانية بالكويت

حصري: أخيرا الحكومة تخرج إلى الوجود ..وهذا هو رئيس مجلس النواب | بوليتيك

حصري: أخيرا الحكومة تخرج إلى الوجود ..وهذا هو رئيس مجلس النواب

بالصورة.. والدة المخنتر عبد الصمد الغرفي في المستشفى | ثقافة و فنون

بالصورة.. والدة المخنتر '' عبد الصمد الغرفي'' في المستشفى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.