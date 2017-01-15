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بالصورة.. والدة المخنتر '' عبد الصمد الغرفي'' في المستشفى

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 12:26 بالصورة.. والدة المخنتر عبد الصمد الغرفي في المستشفى | ثقافة و فنون
بالصورة.. والدة المخنتر '' عبد الصمد الغرفي'' في المستشفى
تداول مجموعة من رواد العالم الازرق صورة للفنان المغربي عبد الصمد الغرفي المعروف ب'' لمخنتر ولد حديدان '' أحد ابطال السلسلة المغربية « حديدان » رفقة والدته المريضة بإحدى مستشفيات مدينة القنيطرة

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري

تداول مجموعة من رواد العالم الازرق صورة للفنان المغربي عبد الصمد الغرفي المعروف ب" لمخنتر ولد حديدان " أحد ابطال السلسلة المغربية « حديدان » رفقة والدته المريضة بإحدى مستشفيات مدينة القنيطرة مناشدين بذلك كل متابعيه بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

تجدر الاشارة أن الفنان الشاب "عبد الصمد الغرفي" تعرف عليه الجمهور المغربي من خلال مشاركته في سلسلة حديدان و السلسلة الرمضانية " زهر و مريشة "و التي لقيتا استحسانا كبيرا لدى المشاهد المغربي ليتجه بعد ذلك لمسرح الطفل .

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي .إدريس شحتان .عبد الصمد الغرفي.لمخنتر.حديدان.علاء الصنوبري.

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