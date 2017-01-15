بالصورة.. والدة المخنتر '' عبد الصمد الغرفي'' في المستشفى ﻿

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري
تداول مجموعة من رواد العالم الازرق صورة للفنان المغربي عبد الصمد الغرفي المعروف ب" لمخنتر ولد حديدان " أحد ابطال السلسلة المغربية « حديدان » رفقة والدته المريضة بإحدى مستشفيات مدينة القنيطرة مناشدين بذلك كل متابعيه بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
تجدر الاشارة أن الفنان الشاب "عبد الصمد الغرفي" تعرف عليه الجمهور المغربي من خلال مشاركته في سلسلة حديدان و السلسلة الرمضانية " زهر و مريشة "و التي لقيتا استحسانا كبيرا لدى المشاهد المغربي ليتجه بعد ذلك لمسرح الطفل .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.