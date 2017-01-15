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خطير وبالصور..سيارة مجنونة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 12:18 خطير وبالصور..سيارة مجنونة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..سيارة مجنونة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالبيضاء
شهد شارع سيدي محمد بن عبد الله الموجود بمنطقة العنق بالبيضاء، صباح اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارة تسير بسرعة جنونية بمجموعة من الأشجار والأعمدة الكهربائية.

"شوف تيفي"

شهد شارع سيدي محمد بن عبد الله الموجود بمنطقة العنق بالبيضاء، صباح اليوم الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارة تسير بسرعة جنونية بمجموعة من الأشجار والأعمدة الكهربائية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة خفيفة من نوع مرسيديس، كان قادما من عين الذئاب في اتجاه وسط مدينة البيضاء، ويقود سيارته بسرعة جد مفرطة، ليتسبب في وقوع الحادث، ما أسفر عن إصابته بجروح جد خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن خطورة حالة السائق، استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية.

حادثة سير خطيرة بالبيضاء

حادثة سير خطيرة بالبيضاء

حادثة سير خطيرة بالبيضاء

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة العنق الأعمدة الكهربائية الحادث عين الذئاب مستشفى مولاي يوسف

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