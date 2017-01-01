فيديو مزلزل يهز الفايسبوك: شوفو شحال ديال الملايين في غرامة في عرس بكتامة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير مدته دقيقتين، يوضح ''​اعطاء'' ما يسمى بـ ''الغرامة'' بأحد الأعراس بمنطقة كتامة.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير مدته دقيقتين، يوضح "​اعطاء" ما يسمى بـ "الغرامة" بأحد الأعراس بمنطقة كتامة.



ويظهر هذا الفيديو قيام أشخاص بشكل متتابع، بوضع مبالغ مالية مهمة أمام أحد الأشخاص، مع معلومة تفيد بأن الأمر يتعلق بعرس جرت فعالياته بمنطقة كتامة.



وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة مع المشهد ،حيث عبر الجميع عن استغرابه من وضع هذا المبلغ المالي الكبير على شكل "غرامة"، موضحين كان من الأجدر أن يتم جمع هذه الأموال وتقديمها للمحتاجين والفقراء.