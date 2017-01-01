هذا هو البلد الذي تقيم فيه منشطة ''تغريدة'' و هذه هي مدة التصوير التي تقضيها بالمغرب ﻿

شوف تيفي :
مباشرة بعد نشر قناة "شوف تيفي" للقيمة المالية التي تتقاضاها منشطة برنامج "تغريدة " و التي تصل الى 10 ألف درهم للحلقة الواحدة، حصلت القناة على معلومات تفيد بأن المنشطة "زينب صابر" المتزوجة من تونسي ، مقيمة بتونس و أنها تزور المغرب لمدة لا تتجاوز 4 الى خمسة أيام في الشهر قصد تصوير حلقات من برنامجها الفني "تغريدةّ" الذي تبثه القناة الأولى مساء كل جمعة .
وتساءلت المصادر التي ذكرت الخبر عن سبب استعانة القنوات الوطنية المغربية بمنشطين مغاربة يقيمون خارج المغرب و بتعويضات خيالية...
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