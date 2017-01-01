​انفراد و حصري .. تعويضات منشطة برنامج ''تغريدة'' تثير الجدل ﻿

أثارت التعويضات المادية التي تتقاضاها منشطة برنامج ''تغريدة'' الذي تبثه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساء كل جمعة، غضب عدد من المنشطين والإعلاميين المغاربة.

شوف تيفي: الفطوكي عبد القادر

أثارت التعويضات المادية التي تتقاضاها منشطة برنامج "تغريدة" الذي تبثه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساء كل جمعة، غضب عدد من المنشطين والإعلاميين المغاربة.



وذكرت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن المنشطة "زينب صابر" المقيمة ​بالمهجر، تتقاضى تعويضا يصل إلى 10 آلاف درهم للحلقة الواحدة، وهو تعويض رأى فيه عدد من المنشطين المغاربة أنه مبالغ فيه نظرا لأن هناك أسماء لها تاريخ في التنشيط التلفزي بالقنوات المغربية و تتقاضى تتعويضات أقل من ذلك بكثير، و هو ما يعيد للواجهة النقاش الذي سبق وأن طرح حول التعويضات التي يتقاضاها بعض المنشطين المغاربة خصوصا القادمين من الخارج و التي وصلت الى أكثر من 50 ألف درهم للحلقة الواحدة لأحد البرامج الحوارية .

و كان طاقم برنامج تغريدة قد انتهى من تصوير حلقتين من أصل ثلاثة خاصة بشهر يناير وتخص كل من الفنانين "نزار ايديل" و "أمينيكس" على أن تصور الحلقة الثالثة اليوم الأحد يستضيف من خلالها البرنامج النجم "حميد بوشناق".





