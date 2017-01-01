مهاجر مغربي في إيطاليا اغتاصب مريضة فيها السرطان على سريرها بالمستشفى.. وها شنو وقع ليه ﻿

قضت محكمة روما المهاجر، بإدانة المغربي ''عبد الرحيم.ل'' البالغ من العمر 40 سنة، بست سنوات سجنا نافذا، بعد اتهامه باغتصاب مريضة كانت على سريرها بإحدى المستشفيات بروما.

"شوف تيفي"



قضت محكمة روما المهاجر، بإدانة المغربي "عبد الرحيم.ل" البالغ من العمر 40 سنة، بست سنوات سجنا نافذا، بعد اتهامه باغتصاب مريضة كانت على سريرها بإحدى المستشفيات بروما.



وحسب مصادر إعلامية إيطالية فإن مستشفى "سان كاميلٌو" بروما، شهد قبل مدة بقسم أمراض السرطان، قيام مغربي باغتصاب مريضة بالمرض الخبيث، حيث قام بالتسلل ليلا إلى غرفة ضحيته وهي مهاجرة صربية تبلغ من العمر 39 سنة، كانت تتواجد في ظروف صحية صعبة إثر تعرضها لعملية جراحية دقيقة على المخ لاستئصال ورم سرطاني.



وأضافت المصادر ذاتها بأن ممرضة، كانت وراء فضح المغربي، بعد أن ضبطته متلبسا باغتصاب المريضة التي لم تكن تتحرك نظرا لخطورة حالتها الصحية.