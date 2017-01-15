فيديو كليب فيلم شاروخان المصور في المغرب يحقق أكثر من 33 مليون مشاهدة وجمالية الديكور المغربي تخطف الأنظار ﻿

خطفت الأنظار المناظر الخلابة التي تم اتخاذها كديكور في تصوير فيديو كليب النجم الهندي شاروخان، والتي تعتبر الأغنية الرسمية لفيلمه الجديد ''رايس'' الذي من المنتظر أن يخرج إلى القاعات السينمائية

شوف تيفي

خطفت الأنظار المناظر الخلابة التي تم اتخاذها كديكور في تصوير فيديو كليب النجم الهندي شاروخان، والتي تعتبر الأغنية الرسمية لفيلمه الجديد "رايس" الذي من المنتظر أن يخرج إلى القاعات السينمائية العالمية يوم 25 يناير القادم.

وحقق الفيديو أكثر من 33 مليون مشاهدة بعد أسبوع على وضعه في القناة الرسمية للشركة المنتجة، حيث تم تصوير الكليب بكل من آسفي والصوير والمناطق الجنوبية للمملكة، والتي ظهرت أكثر جمالا، حيث تعتبر بعض المناطق في المغرب ديكورات طبيعية صالحة لتصوير أضخم وأكبر الأعمال السينمائية العالمية.

جدير بالذكر أن النجم الهندي الآخر سلمان خان حل بالمغرب مؤخرا أيضا، من أجل اختيار الديكور الذي سيتم فيه تصوير بعض مشاهد فيلمه السينمائي الجديد.