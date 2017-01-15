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النجمة العالمية ليندسي لوهان تحذف صورها من مواقع التواصل الاجتماعي بعد إسلامها

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 02:13 النجمة العالمية ليندسي لوهان تحذف صورها من مواقع التواصل الاجتماعي بعد إسلامها | ثقافة و فنون
النجمة العالمية ليندسي لوهان تحذف صورها من مواقع التواصل الاجتماعي بعد إسلامها
في خطوة مفاجئة وصادمة لمتابعي النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan على تطبيق ''إنستغرام'' من خلال صفحتها الرسمية التي تضم خمسة ملايين متابع، تم حذف جميع صور النجمة من الصفحة وتم تغيير تعريفها الشخصي،

شوف تيفي

 

في خطوة مفاجئة وصادمة لمتابعي النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan على تطبيق "إنستغرام" من خلال صفحتها الرسمية التي تضم خمسة ملايين متابع، تم حذف جميع صور النجمة من الصفحة وتم تغيير تعريفها الشخصي، وكتبت كلمة واحدة وهي "السلام عليكم".

وخلق هذا التغيير جدلا واسعا، حيث جاءت هذه الخطوة حسب مصادر إعلامية خاصة بترصد المشاهير، بعد أن أشيع مؤخرا أن النجمة البالغة من العمر 30 عاما قد اعتنقت الإسلام، خاصة بعد أن قامت بارتداء الحجاب في تركيا.

واللافت حسب المصادر ذاتها أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن النجمة يؤكد الخبر، أو يوضح ما إذا كان هذا التصرف نتيجة لتعرض حسابها للقرصنة، أم أن كل ما عرفه من تغيير هو صحيح بالفعل.

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حجاب ليندسي لوهان أنستغرام إسلام

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