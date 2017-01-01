 عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي | ثقافة و فنون

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش | دولي

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير | حوادث و حقوق

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير

نصاب ملقب بـالصوطا طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه | حوادث و حقوق

نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه | دولي

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل

مثير.. شوفوا كيفاش ممكن الفايسبوك يقرا الرسائل المشفرة ديال الواتساب | نت 2.0

مثير.. شوفوا كيفاش ممكن الفايسبوك يقرا الرسائل المشفرة ديال الواتساب

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 01:00 عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي | ثقافة و فنون
عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مساء السبت بباماكو، أن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي مرحب به بحرارة.

شوف تيفي:

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مساء السبت بباماكو، أن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي مرحب به بحرارة.

وقال مزوار في تصريح للصحافة عقب مشاركته في الدورة السابعة والعشرون لقمة فرنسا/إفريقيا التي اختتمت أشغالها عشية اليوم، إنه ''خلال اللقاءات المتعددة التي عقدتها، لاحظت أن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي مرحب به بحرارة''.

وأضاف الوزير أن ''محاوري أبرزوا أيضا مكانة المملكة على مستوى القارة الإفريقية''، مشيرا إلى إرادة العديد من الدول تعزيز وتطوير علاقاتها مع المغرب في إطار المقاربة التي يعتمدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز روابط المملكة مع الدول الإفريقية.

وشدد مزوار على الصورة الإيجابية للمغرب على المستوى الإفريقي، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة لرفع التحديات الأمنية في القارة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن قمة فرنسا/إفريقيا بحثت اعتماد مقاربات جديدة تهم العديد من القضايا بما فيها الإرهاب والهجرة بإفريقيا.

وشكلت قمة باماكو فضاء للتبادل على المستويين متعدد الأطراف والثنائي حول التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن والتنمية وموقع إفريقيا على الساحة الدولية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقوم بتجربة خطيرة وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقوم بتجربة خطيرة وهذه هي التفاصيل

بعد قرار منعه من إحياء حفلات بالمغرب الشاب بلال يعانق الجمهور المغربي | ثقافة و فنون

بعد قرار منعه من إحياء حفلات بالمغرب ''الشاب بلال'' يعانق الجمهور المغربي

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما | ثقافة و فنون

عاجل و حصري:هذه حقيقة إجهاض الفنانة المغربية دنيا باطما

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نوفل العواملة يرصد الأجواء الحماسية في الشارع الغابوني | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

نوفل العواملة يرصد الأجواء الحماسية في الشارع الغابوني

(تحليل) .. منار السليمي والسيناريوهات المتوقعة في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب | قنوات أخرى

(تحليل) .. منار السليمي والسيناريوهات المتوقعة في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

بالفيديو.. شاهد المقطع الذي لم يُعرض في برنامج رشيد شو مع حاتم عمور‎ | زووم

بالفيديو.. شاهد المقطع الذي لم يُعرض في برنامج "رشيد شو" مع حاتم عمور‎

أسطورة الوداد البيضاوي بن شريفة كان غيقتل ولدو بيدو ويحذر المواطنين | زووم

أسطورة الوداد البيضاوي بن شريفة كان غيقتل ولدو بيدو ويحذر المواطنين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي | ثقافة و فنون
منذ 24 دقيقة

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش | دولي

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير | حوادث و حقوق

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.