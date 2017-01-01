عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي ﻿

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مساء السبت بباماكو، أن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي مرحب به بحرارة.

شوف تيفي:

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مساء السبت بباماكو، أن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي مرحب به بحرارة.

وقال مزوار في تصريح للصحافة عقب مشاركته في الدورة السابعة والعشرون لقمة فرنسا/إفريقيا التي اختتمت أشغالها عشية اليوم، إنه ''خلال اللقاءات المتعددة التي عقدتها، لاحظت أن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي مرحب به بحرارة''.

وأضاف الوزير أن ''محاوري أبرزوا أيضا مكانة المملكة على مستوى القارة الإفريقية''، مشيرا إلى إرادة العديد من الدول تعزيز وتطوير علاقاتها مع المغرب في إطار المقاربة التي يعتمدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز روابط المملكة مع الدول الإفريقية.

وشدد مزوار على الصورة الإيجابية للمغرب على المستوى الإفريقي، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة لرفع التحديات الأمنية في القارة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن قمة فرنسا/إفريقيا بحثت اعتماد مقاربات جديدة تهم العديد من القضايا بما فيها الإرهاب والهجرة بإفريقيا.

وشكلت قمة باماكو فضاء للتبادل على المستويين متعدد الأطراف والثنائي حول التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن والتنمية وموقع إفريقيا على الساحة الدولية.