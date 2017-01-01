 عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي | ثقافة و فنون

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش | دولي

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير | حوادث و حقوق

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير

نصاب ملقب بـالصوطا طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه | حوادث و حقوق

نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه | دولي

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل

مثير.. شوفوا كيفاش ممكن الفايسبوك يقرا الرسائل المشفرة ديال الواتساب | نت 2.0

مثير.. شوفوا كيفاش ممكن الفايسبوك يقرا الرسائل المشفرة ديال الواتساب

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 15 يناير 2017 / 00:47 عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه
مباشرة بعد تفجير القضية المثيرة التي عرفت اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة مساء أول أمس الخميس، اعتقلت مصالح الأمن الجاني ذو 18 سنة، والذي غرر بالفتاة المذكورة واغتصبها في مكان خال مجاور لمدرسة عمومية تدرس

شوف تيفي

مباشرة بعد تفجير القضية المثيرة التي عرفت اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة مساء أول أمس الخميس، اعتقلت مصالح الأمن الجاني ذو 18 سنة، والذي غرر بالفتاة المذكورة واغتصبها في مكان خال مجاور لمدرسة عمومية تدرس فيها القاصر الضحية.
وكشفت مصادر محلية أن الشاب قد تم تقديمه إلى العدالة بعد أن قدم نفسه للأمن، بعد علمه بشكاية والد الفتاة لديهم، حيث اعترف بالمنسوب إليه، في التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية معه بأمر من النيابة العامة.
الشاب الجاني كان يرافق الضحية كل يوم من البيت إلى المدرسة ذهابا وإيابا حسب المصدر ذاته، حيث استغل سذاجتها واقتادها للغابة المجاورة للمدرسة، حيث نفذ جريمته في حق القاصر، التي أدلت بكل التفاصيل لأسرتها التي لم تجد بدا من إعلام المصالح الأمنية بتارودانت.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اغتصاب قاصر تارودانت مدرسة أمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير | حوادث و حقوق

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير

نصاب ملقب بـالصوطا طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه | حوادث و حقوق

نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه

الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية | حوادث و حقوق

الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية

شرطة ميناء طنجة توقف شاحنة وها شحال فيها ديال الحشيش | حوادث و حقوق

شرطة ميناء طنجة توقف شاحنة وها شحال فيها ديال الحشيش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نوفل العواملة يرصد الأجواء الحماسية في الشارع الغابوني | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

نوفل العواملة يرصد الأجواء الحماسية في الشارع الغابوني

(تحليل) .. منار السليمي والسيناريوهات المتوقعة في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب | قنوات أخرى

(تحليل) .. منار السليمي والسيناريوهات المتوقعة في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

بالفيديو.. شاهد المقطع الذي لم يُعرض في برنامج رشيد شو مع حاتم عمور‎ | زووم

بالفيديو.. شاهد المقطع الذي لم يُعرض في برنامج "رشيد شو" مع حاتم عمور‎

أسطورة الوداد البيضاوي بن شريفة كان غيقتل ولدو بيدو ويحذر المواطنين | زووم

أسطورة الوداد البيضاوي بن شريفة كان غيقتل ولدو بيدو ويحذر المواطنين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي | ثقافة و فنون
منذ 24 دقيقة

عاجل:هذا ما قالته فرنسا بخصوص عودة المغرب للاتحاد الافريقي

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش | دولي

اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير | حوادث و حقوق

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.