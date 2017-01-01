عاوتاني.. شاب يغتصب قاصر بإحدى الغابات المجاورة لمدرسة عمومية وها أشنو وقع ليه ﻿

مباشرة بعد تفجير القضية المثيرة التي عرفت اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة مساء أول أمس الخميس، اعتقلت مصالح الأمن الجاني ذو 18 سنة، والذي غرر بالفتاة المذكورة واغتصبها في مكان خال مجاور لمدرسة عمومية تدرس

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مباشرة بعد تفجير القضية المثيرة التي عرفت اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة مساء أول أمس الخميس، اعتقلت مصالح الأمن الجاني ذو 18 سنة، والذي غرر بالفتاة المذكورة واغتصبها في مكان خال مجاور لمدرسة عمومية تدرس فيها القاصر الضحية.

وكشفت مصادر محلية أن الشاب قد تم تقديمه إلى العدالة بعد أن قدم نفسه للأمن، بعد علمه بشكاية والد الفتاة لديهم، حيث اعترف بالمنسوب إليه، في التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية معه بأمر من النيابة العامة.

الشاب الجاني كان يرافق الضحية كل يوم من البيت إلى المدرسة ذهابا وإيابا حسب المصدر ذاته، حيث استغل سذاجتها واقتادها للغابة المجاورة للمدرسة، حيث نفذ جريمته في حق القاصر، التي أدلت بكل التفاصيل لأسرتها التي لم تجد بدا من إعلام المصالح الأمنية بتارودانت.