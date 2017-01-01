اعتقال مغربي بقلب كاتالونيا وها علاش ﻿

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس الجمعة، عن تمكن الشرطة من اعتقال شخصين في جيب سبتة في شمال افريقيا لاتهامهما بأنهما على صلة بمتشددين إسلاميين، وهو الخبر الذي نشرته ''شوف تيفي'' نقلا عن

شوف تيفي

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس الجمعة، عن تمكن الشرطة من اعتقال شخصين في جيب سبتة في شمال افريقيا لاتهامهما بأنهما على صلة بمتشددين إسلاميين، وهو الخبر الذي نشرته ''شوف تيفي'' نقلا عن رويترز البريطانية، كشفت نفس الوزارة بعد ذلك خبر اعتقال شخص هولندي من أصل مغربي بقلب كاتالونيا.

وكان الحرس المدني ببلدة فيغيراس بالمدينة المذكورة قد اعتقل مواطنا هولنديا من أصل مغربي يشتبه في انتمائه بتنظيم ''داعش الإرهابي''.

وأوضح بلاغ للوزارة حسب مصادر محلية، أن الموقوف كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الهولندية للاشتباه في انتمائه لهذا التنظيم الإرهابي، وأن هذا الاعتقال جاء في إطار عملية مشتركة مع السلطات الهولندية ومشاركة استخبارات دول عدة.