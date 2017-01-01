 مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نصاب ملقب بـالصوطا طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه | حوادث و حقوق

نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه | دولي

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مثير.. فيديو مسرب للفنانة كريمة وساط وهي تغني في الكباريه وهذه هي التفاصيل

مثير.. شوفوا كيفاش ممكن الفايسبوك يقرا الرسائل المشفرة ديال الواتساب | نت 2.0

مثير.. شوفوا كيفاش ممكن الفايسبوك يقرا الرسائل المشفرة ديال الواتساب

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقوم بتجربة خطيرة وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بعد خطوبتها.. سلمى رشيد تقوم بتجربة خطيرة وهذه هي التفاصيل

الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية | حوادث و حقوق

الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية

عاجل ...قادة جيوش 14 دولة يجتمعون غدا بالسعودية من ضمنهم المغرب | بوليتيك

عاجل ...قادة جيوش 14 دولة يجتمعون غدا بالسعودية من ضمنهم المغرب

شرطة ميناء طنجة توقف شاحنة وها شحال فيها ديال الحشيش | حوادث و حقوق

شرطة ميناء طنجة توقف شاحنة وها شحال فيها ديال الحشيش

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 23:19 مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير | حوادث و حقوق
مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير
مازالت سيدة تقيم ببوركون تعيش حياة الحرية، حيث تمارس الشعودة بالعلالي بالمنطقة، الشيء الذي يستفز السكان وأبناءهم بحي بوركون.

شوف تيفي

مازالت سيدة تقيم ببوركون تعيش حياة الحرية، حيث تمارس الشعودة بالعلالي بالمنطقة، الشيء الذي يستفز السكان وأبناءهم بحي بوركون.
وتقوم هذه السيدة التي تقصدها مجموعة من الزبونات خصوصا، بأعمال شعودة غير عادية، تساهم من خلالها بخلق الكثير من المشاكل بين المرء وزوجه، بسبب أعمالها الخطيرة، حسب مصدر مطلع.

وأضاف المصدر ذاته أن تلك السيدة تلقب بـ''الحاجة''، والتي تتصاعد مطالب عديدة باعتقالها حتى يسعى الحي للتخلص من هذه السيدة، التي تتسبب في العديد من المشاكل.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شعودة بوركون حي اعتقال سحر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نصاب ملقب بـالصوطا طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه | حوادث و حقوق

نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه

الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية | حوادث و حقوق

الأمن يترصد عصابة تُصور قاصرين في أوضاع إباحية

شرطة ميناء طنجة توقف شاحنة وها شحال فيها ديال الحشيش | حوادث و حقوق

شرطة ميناء طنجة توقف شاحنة وها شحال فيها ديال الحشيش

هذه حقيقة مُلثمين أمنيين يحملون سيوفا لتنفيذ إجراء للشرطة الإدارية ببني ملال | حوادث و حقوق

هذه حقيقة مُلثمين أمنيين يحملون سيوفا لتنفيذ إجراء للشرطة الإدارية ببني ملال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حسناء روسية محيحة بالشطيح مع مول البندير(فيديو) | زووم
منذ 8 دقائق

حسناء روسية محيحة بالشطيح مع مول البندير(فيديو)

جمال ونور الدين في سكيتش لجزّار 2017 | زووم

جمال ونور الدين في سكيتش لجزّار 2017

طليق زوجة الفنان مروان حيداوي الأمريكية يكشف أسرارا خاصة تُنشر لأول مرة ..هاكيفاش تفارقت مع الميريكانية ومعندوش الحق يرفع عليا دعوة قضائية وها علاش | بــووز

طليق زوجة الفنان مروان حيداوي الأمريكية يكشف أسرارا خاصة تُنشر لأول مرة ..هاكيفاش تفارقت مع الميريكانية ومعندوش الحق يرفع عليا دعوة قضائية وها علاش

شاهد أول عمل لمخرج أعمال الفنان سعد لمجرد‎ | زووم

شاهد أول عمل لمخرج أعمال الفنان سعد لمجرد‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير | حوادث و حقوق
منذ 35 ثانية

مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير

نصاب ملقب بـالصوطا طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه | حوادث و حقوق

نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك

البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه | دولي

التونسيون يتذكرون تاريخ هروب بنعلي الذي غير ملامح تونس وبعض الدول العربية، وها أشنو وقع فيه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.