مطالب باعتقال أشهر امرأة في بوركون بالبيضاء وها أشنو كدير ﻿

مازالت سيدة تقيم ببوركون تعيش حياة الحرية، حيث تمارس الشعودة بالعلالي بالمنطقة، الشيء الذي يستفز السكان وأبناءهم بحي بوركون.

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مازالت سيدة تقيم ببوركون تعيش حياة الحرية، حيث تمارس الشعودة بالعلالي بالمنطقة، الشيء الذي يستفز السكان وأبناءهم بحي بوركون.

وتقوم هذه السيدة التي تقصدها مجموعة من الزبونات خصوصا، بأعمال شعودة غير عادية، تساهم من خلالها بخلق الكثير من المشاكل بين المرء وزوجه، بسبب أعمالها الخطيرة، حسب مصدر مطلع.

وأضاف المصدر ذاته أن تلك السيدة تلقب بـ''الحاجة''، والتي تتصاعد مطالب عديدة باعتقالها حتى يسعى الحي للتخلص من هذه السيدة، التي تتسبب في العديد من المشاكل.