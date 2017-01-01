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نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 23:17 نصاب ملقب بـالصوطا طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه | حوادث و حقوق
نصاب ملقب بـ''الصوطا'' طاح في يد الأمن وها بشحال حكموا عليه
بعد مجموعة من عمليات النصب التي استهدف فيها مجموعة من المواطنين،سقط أخيرا ''الصوطا'' الذي كان ينصب على ضحاياه ويوهمهم أنه قادر على التوسط لهم من أجل نيل ''كريمات''.

شوف تيفي

بعد مجموعة من عمليات النصب التي استهدف فيها مجموعة من المواطنين،سقط أخيرا ''الصوطا'' الذي كان ينصب على ضحاياه ويوهمهم أنه قادر على التوسط لهم من أجل نيل ''كريمات''.
وكان الأمن قد ألقى القبض على المتهم، الذي ثبتت عليه التهم التي وجهت إليه حسب مصدر مطلع، وذلك بعد فحص تقني على هاتفه الجوال، تبين من خلاله توثيق عمليات النصب التي كان يقوم بها، حيث استفاد من أموال مهمة من خلال عملياته.
وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد استكمال فصول التحقيق مع المتهم المذكور، ''ضرباتو'' المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بسنتين حبسا نافذا.

 

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