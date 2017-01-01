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البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب

بتاريــخ : 14 يناير 2017 / 23:14 البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب | بوليتيك
البام يعقد إجتماعا موسعا صبيحة إنتخاب رئيس مجلس النواب
كشفت مصادر مطلعة، أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعقد إجتماعا موسعا صبيحة يوم الإثنين المقبل بين المكتب السياسي للحزب وأعضاء فريقيه بمجلس النواب، قبل التوجه نحو مقر البرلمان عصر اليوم نفسه للتصويت على

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كشفت مصادر مطلعة، أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعقد إجتماعا موسعا صبيحة يوم الإثنين المقبل بين المكتب السياسي للحزب وأعضاء فريقيه بمجلس النواب، قبل التوجه نحو مقر البرلمان عصر اليوم نفسه للتصويت على رئيس مجلس النواب.

وأفادت ذات المصادر، أن الحزب لم يعلن بعد رسميا إتفاقه مع أي حزب سياسي آخر لمساندة مرشحه، باعتباره القوة السياسية الثانية عدديا في مجلس النواب بعد حزب العدالة والتنمية، ولإعلانه في وقت سابق عدم ترشحه لرئاسة مجلس النواب، بعد ترؤسه لمجلس المستشارين.
وينتظر أن تشهد الساعات التي تسبق إفتتاح مقر البرلمان لعقد جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب، تطورات متسارعة، ستحسم في الشخصية السياسية التي ستفوز بالمنصب الثالث في الدولة.

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